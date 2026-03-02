Ne frottez plus vos grilles de hotte : cette astuce avec un simple produit de cuisine dissout la graisse sans effort

Entre raclettes et fritures, mes grilles de hotte saturaient de graisse et je passais mes soirées à frotter. Jusqu’au jour où un simple bain chaud les a laissées se nettoyer seules.

Dans bien des cuisines, les grilles de hotte collantes sont le symbole même de la corvée qu’on repousse toujours. Graisse jaunie, odeur de graillon, gouttes qui perlent au dessus de la plaque : frotter pendant des minutes à l’éponge semble la seule option, au prix de mains abîmées et de produits agressifs.

Ces grilles métalliques jouent pourtant un rôle clé : elles retiennent la vapeur chargée de graisse avant qu’elle n’encrasse le moteur. Quand elles se bouchent, la hotte aspire moins, devient bruyante, laisse flotter les odeurs de cuisson et, en cas d’accumulation extrême, augmente le risque de surchauffe ou d’incident. D’où l’intérêt d’une astuce simple qui dissout la graisse pendant que vous faites tout autre chose.

Pourquoi les grilles de hotte grasses deviennent vite un cauchemar

Au fil des semaines, chaque cuisson laisse un film gras sur les filtres métalliques de la hotte. Mélangée à la poussière, cette couche se solidifie dans les moindres rainures : l’air passe difficilement, la cuisine garde une odeur de friture et la vapeur se répand dans la pièce. Plus on attend, plus la graisse devient dure à déloger.

Beaucoup de personnes dégainent alors vinaigre blanc, savon noir ou crème à récurer, avec brosses et éponges abrasives. Le résultat peut être correct, mais au prix de longues séances de frottage et d’odeurs de produits ménagers. Il existe pourtant une autre façon de nettoyer les grilles de hotte : laisser l’eau très chaude, le bicarbonate de soude et le liquide vaisselle faire le travail.

Le bain bicarbonate et liquide vaisselle qui nettoie les grilles de hotte sans frotter

La méthode repose sur trois gestes : faire tremper, patienter, rincer. Commencez par éteindre la hotte et laisser refroidir les filtres. Retirez-les délicatement, puis placez-les dans une grande bassine ou directement dans l’évier bouché. Versez ensuite un bain d’eau très chaude, presque fumante, puis ajoutez les bons dosages. Voici la recette du bain dégraissant :

2 litres d’eau très chaude

2 à 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude

2 cuillères à soupe de liquide vaisselle dégraissant

Une grande bassine ou l’évier bouché

Immergez totalement les filtres puis laissez agir entre 30 et 40 minutes, selon l’encrassement. L’eau chaude ramollit la graisse, le bicarbonate la décolle et le liquide vaisselle l’emprisonne en petites gouttes qui se détachent du métal. À la fin, un bref passage d’éponge douce suffit avant un rinçage à l’eau claire, puis un séchage soigneux au chiffon propre ; refaites ce bain tous les un à deux mois.

Lave-vaisselle et bonnes habitudes pour garder des grilles de hotte impeccables

Si vos filtres sont en inox ou en aluminium, une autre solution existe : le lave-vaisselle. Placez-les seuls dans le panier, en position couchée, lancez un programme chaud intensif et laissez sécher complètement avant remontage.

Ne mettez ni filtres à charbon ni pièces électriques dans l’eau ou au lave-vaisselle ; suivez la notice. Un bain ou un cycle chaud pour ces grilles tous les un à deux mois suffit à éviter le décapage intensif.