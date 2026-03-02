Vous gardez une table basse XXL ? En 2026, cette alternative élégante et pratique prend clairement le dessus

En 2026, les salons français disent stop à la table basse XXL qui encombre l'espace et la vue. Une nouvelle génération de tables basses gigognes modulables promet des mètres carrés libérés et un intérieur plus fluide.

Salon rangé, paniers alignés, câbles cachés… et pourtant, la pièce paraît encore chargée. Bien souvent, le coupable se trouve pile au milieu : une table basse XXL, massive, qui bloque la lumière et la circulation, surtout dans les petits appartements urbains.

Les magazines déco l’affirment depuis 2025 : la table basse reste la pièce maîtresse du salon, au même niveau que le canapé. Chez AD Magazine, les modèles choisis transforment totalement l’atmosphère. En 2026, ce rôle clé ne disparaît pas, mais une nouvelle façon de meubler le centre du salon prend clairement le dessus.

Pourquoi la table basse XXL étouffe le salon

Une grande table rectangulaire au milieu du séjour oblige à contourner sans arrêt ce bloc central. Les jours où toute la famille est réunie, les passages se transforment en slalom, les coins sont heurtés, l’aspirateur passe mal, l’espace de jeu au sol se réduit. L’objet devient une barrière plutôt qu’un soutien du quotidien.

Les adeptes de la slow life recherchent un intérieur fluide, où l’on peut faire du sport au sol, laisser les enfants jouer, recevoir des amis sans déplacer un mastodonte. Cette lourdeur visuelle ne s’accorde plus avec l’envie de pièces qui respirent, faites de matériaux naturels et d’ambiances apaisantes.

Tables basses gigognes modulables : la tendance 2026 qui remplace les XXL

Face à ce constat, les tables basses gigognes modulables s’imposent en 2026. Le principe est simple : plusieurs plateaux de tailles ou de hauteurs différentes s’emboîtent sous une table principale, puis se déploient selon les besoins. On les écarte pour l’apéritif, on les regroupe pour une séance de yoga, le sol se libère en quelques secondes.

Cette modularité s’accorde avec le mouvement des intérieurs organiques : formes rondes ou façon galet, bois chaleureux, verre fumé, piètements fins. AD mettait déjà en avant les ensembles emboîtables Vilma de Westwing Collection ou le set Gia de Soho Home, capables de se scinder en plusieurs compositions. Dans la grande distribution, Conforama mise sur une table basse gigogne comme le modèle Azelie, autour de 79,99 €, accessible tout en restant design.

Passer à la table gigogne : mode d’emploi pour un salon qui respire

Avant de changer, mieux vaut mesurer : distance entre canapé et table, largeur minimale de passage, taille du tapis. Les guides déco recommandent une table modulable dans un salon évolutif : duo rond pour un petit séjour, trio de plateaux pour un grand volume façon cathédrale, toujours avec des bords doux pour limiter les bobos des enfants.

Une fois la table XXL remplacée par un système gigogne, la métamorphose est immédiate. Le salon paraît plus grand, le ménage se fait plus vite, chacun peut déplacer un élément pour travailler, jouer ou poser un plateau télé. L’espace cesse d’être figé ; le mobilier suit enfin le rythme de la vie quotidienne.