Horoscope chinois du 2 au 8 mars 2026 : cette semaine sous le Cheval de Feu peut tout changer pour certains signes

Du 2 au 8 mars 2026, l’horoscope chinois annonce une semaine décisive pour l’amour, le travail et vos projets. Quel rôle votre signe jouera-t-il dans cette nouvelle énergie ?

Entre projets qui s’accélèrent et sentiments qui se précisent, la première semaine de mars s’annonce remuante pour les douze animaux de l’astrologie chinoise. En pleine année du Cheval de Feu 2026, les énergies poussent à bouger les lignes tout en consolidant ses bases, au travail comme à la maison.

Du lundi 2 au dimanche 8 mars, votre horoscope chinois du 2 au 8 mars 2026 met en avant des thèmes forts : amitiés décisives pour le Rat, nouvelles responsabilités pour le Bœuf, défis stimulants pour le Tigre, regain de vitalité pour le Lapin. Pour plusieurs signes, un simple message ou une décision pratique peut faire basculer la semaine.

Les grandes tendances de l’horoscope chinois de la semaine

Sur le plan professionnel, le Rat bénéficie d’un climat très favorable, surtout en activité libérale ou commerciale, mais il doit garder en tête que « c’est toujours l’impatience de gagner qui fait perdre ». Le Bœuf ne rencontre aucun obstacle majeur et cherche à élargir son horizon, tandis que le Tigre a intérêt à casser la routine en relevant de nouveaux défis. Le Dragon voit ses finances soutenues par l’astre Tu Vi, avec la possibilité d’améliorer son niveau de vie à condition de ne pas décider trop vite.

Côté argent, la chance financière est réelle pour le Rat grâce à Hoa Khoa, pour le Bœuf sous une bonne étoile, et pour la Chèvre qui peut connaître une nette amélioration de sa situation. Le Serpent avance ses projets plutôt en début de semaine avant d’adopter un profil plus prudent, alors que le Cochon profite d’interactions professionnelles globalement positives s’il évite de mélanger vie privée et bureau.

Travail, forme et équilibre pour chaque signe chinois

Le Lapin retrouve une santé en hausse et peut lancer un programme de sport ou un régime qui consolidera sa forme. Le Serpent gagne en résistance grâce à Bac Si, à condition de garder la main sur ses plaisirs de table. Le Cheval, porté par Bat Toa, affiche une vitalité presque inépuisable malgré quelques accès de nervosité liés à Triet. De son côté, le Coq a tout à gagner à miser sur les activités sportives et les sorties en plein air, soutenu par l’astre Long Tri qui réveille aussi sa curiosité intellectuelle.

Le Bœuf affiche une énergie globalement solide, même si Thien Duc peut provoquer de légères tensions nerveuses et nuire au sommeil des plus sensibles. Le Chien rayonne d’optimisme, ce qui renforce sa forme mais l’invite à limiter excès gastronomiques ou sexuels. La Chèvre traverse une phase de réflexion calme, où une meilleure gestion de ses efforts et de ses dépenses peut porter ses projets. Le Cochon bénéficie d’une excellente résistance physique sous l’influence de Phong Cao, idéale pour se fixer un objectif de remise en forme avec une vraie discipline.

Amour et vie sociale : les rendez-vous clés signe par signe

Pour le Rat, les amitiés jouent un rôle central, apportant soutien moral et parfois un vrai coup de pouce matériel. Le couple du Tigre est fortement influencé par Dieu Khach : relation solide renforcée ou, au contraire, tensions pouvant mener à la rupture, alors que le célibataire doit éviter les élans imprudents dictés par la solitude. Le Lapin bénéficie de Thien Quy, qui favorise la communication et la complicité, avec de belles rencontres possibles pour ceux qui savent ce qu’ils veulent.

Le Dragon traverse une période de tendresse protégée par Luu Nien, propice aux engagements sérieux et aux projets de couple. Le Serpent doit se montrer plus disponible et ouvert pour préserver l’harmonie, tandis que Thien Tai offre aux célibataires une rencontre possible dans un cadre familial ou amical. Le Cheval alterne entre moments de complicité et tensions, alors que les célibataires peuvent vivre une rencontre capable de changer la donne. La Chèvre consolide une routine paisible en couple et doit oser dépasser sa timidité si elle cherche l’amour. Sous Hong Loan et Dao Hoa, le Singe réinvente sa vie affective, parfois avec le retour d’une ancienne histoire à clarifier. Le Coq vit une semaine animée, avec quelques perturbations avant un week-end plus tendre. Le Chien, porté par Hoa Quyen, séduit sans effort dans une ambiance légère, tandis que le Cochon navigue entre petits malentendus et grande harmonie, sur fond de changements concrets comme un éventuel déménagement.