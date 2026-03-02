Ce réglage de votre cave permet de garder vos légumes croquants tout l’hiver au lieu de les voir pourrir

À l’heure des récoltes, beaucoup rêvent d’une cave à légumes capable de nourrir toute la famille jusqu’au printemps. Comment transformer un simple sous-sol en garde-manger d’hiver ?

À l’automne, les cagettes débordent : carottes, pommes de terre, courges, choux… Tout cela ne rentre pas dans le réfrigérateur, et l’idée de dépendre du congélateur tout l’hiver n’enthousiasme pas forcément. Pourtant, une simple cave bien réglée permet de garder des légumes croquants pendant des mois, sans consommer un seul kilowatt.

Stocker en cave, c’est accepter un rythme plus lent : on prépare la pièce, on choisit les bons légumes, on les installe comme dans un petit garde-manger souterrain. Fait correctement, cela permet de manger en février ce qui a été récolté en octobre, avec une texture et un goût souvent meilleurs que sortis du frigo. Reste à transformer cette cave un peu poussiéreuse en vraie cave à légumes.

Aménager une cave à légumes : température, humidité, ventilation

Une cave enterrée bien adaptée tourne souvent autour de 8 à 12 °C naturellement. Pour la conservation, on vise mieux : entre 0 et 4 °C en idéal, jusqu’à 4 à 10 °C sans gros risque pour la plupart des légumes. Un petit thermomètre-hygromètre à une quinzaine d’euros permet de suivre température et humidité pendant deux semaines avant d’y descendre les cagettes.

L’hygrométrie doit rester élevée, autour de 85 à 95 %, sinon les racines se fripent. Si l’air est trop sec, des bassines d’eau ou des serpillières humides au sol remontent vite le niveau. Si des gouttes perlent sur les murs, il y a trop d’eau : on améliore la ventilation, via un soupirail ou en ouvrant régulièrement la porte, sans créer de courant d’air glacial qui dessèche tout.

Quels légumes garder en cave tout l’hiver sans les voir pourrir

Les légumes racines sont les champions de la cave. Carottes, navets, betteraves, panais, céleris-raves supportent très bien plusieurs mois. Les carottes tiennent quatre à six mois dans du sable humide, les betteraves environ trois mois, les navets deux à trois mois. La pomme de terre bien stockée peut se garder six mois, parfois davantage, alors que le topinambour dépasse rarement trois à quatre mois.

Chaque famille a ses préférences de stockage :

Racines (carottes, navets, betteraves, panais) : enfouies dans du sable légèrement humide.

Pommes de terre et topinambours : en cagettes ajourées, dans l’obscurité totale.

Choux pommés : entiers, suspendus par le trognon ou posés sans se toucher.

Courges d’hiver : en une seule couche, dans un endroit plus sec autour de 10 à 15 °C.

Les courges (butternut, potimarron, courge musquée) se gardent trois à six mois, mais préfèrent souvent un cellier ou un garde-manger si la cave est vraiment très humide.

Préparer, surveiller et sauver ses réserves de légumes en cave

Avant la descente en cave, les légumes se préparent. On récolte par temps sec, on brosse la terre sans laver, car l’eau résiduelle favorise les moisissures. Les pièces abîmées, fendues ou piquées partent en cuisine immédiatement. Les courges gagnent à sécher deux semaines dans un endroit chaud et sec, les pommes de terre quelques jours à l’obscurité fraîche pour durcir leur peau, puis tout le monde rejoint les cagettes surélevées du sol.

Une visite hebdomadaire suffit ensuite : un tour d’horizon visuel, un peu d’odorat, quelques légumes tâtés ici ou là. Une odeur sucrée ou fermentée, une pomme de terre molle, une courge qui s’enfonce sous le doigt sortent de la cave sans attendre. Un seul légume douteux peut lancer une vague de pourriture. Pour celles et ceux qui n’ont pas de cave, une solution voisine consiste à garder carottes, poireaux ou navets en terre sous un épais paillis, voire en jauge dans une fosse remplie de terre fine ou de sable et couverte de paille.