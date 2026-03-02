À 69,99 €, cette perceuse Lidl fait trembler les modèles pros : ce détail inattendu affole les bricoleurs

Printemps 2026, Lidl relance les projets bricolage avec la perceuse-visseuse Parkside PABS 20-Li G8 vendue 69,99 € en set complet. Promesse de puissance quasi pro ou simple gadget bien marketé ?

Au retour des beaux jours, les projets de bricolage refont surface : étagères à poser, terrasse à finir, petits travaux dans le jardin. C’est souvent là qu’on réalise qu’il manque l’outil essentiel pour démarrer dans de bonnes conditions. Entre les perceuses professionnelles souvent coûteuses et les modèles premier prix vite dépassés, trouver le bon compromis devient un vrai casse-tête.

Cette année, une offre venue des rayons outils de Lidl attire l’œil des bricoleurs. La perceuse-visseuse sans fil Parkside PABS 20-Li G8, vendue en set avec deux batteries 20 V et un chargeur pour 69,99 € (dont 0,44 € d’éco-part), promet des performances proches d’une machine pro pour un budget serré. De quoi éveiller la curiosité.

Perceuse-visseuse Parkside PABS 20-Li G8 : le bon plan Lidl à 69,99 €

Le set perceuse-visseuse Parkside PABS 20-Li G8 Lidl comprend l’outil 20 V, deux batteries lithium-ion 2 Ah, un chargeur et un coffret de transport. L’enseigne annonce une mise en vente « selon les stocks disponibles », ce qui laisse prévoir une rupture rapide pour ce type de pack complet. Pour certains concurrents, une seule batterie équivalente se rapproche déjà de ce tarif.

La marque Parkside s’est fait une place dans les ateliers français en misant sur ce rapport équipement/prix. À propos d’une perceuse-visseuse Parkside comparable, le site MCETV écrit : « Cette perceuse-visseuse représente l’alliance parfaite entre performance et accessibilité pour les bricoleurs occasionnels », une formule qui résume bien l’image de la gamme. Lors des précédentes opérations, jusqu’à 98 % des acheteurs disaient recommander leur modèle.

Une perceuse Lidl aux performances proches d’une machine pro

Côté technique, cette perceuse affiche un couple de 45 Nm, de quoi percer jusqu’à 30 mm dans le bois et 13 mm dans le métal sans faiblir pour un usage domestique soutenu. Deux vitesses mécaniques et de multiples positions de couple permettent d’adapter la puissance au matériau, du meuble en kit au profilé métallique. Le mandrin métallique auto-serrant avec verrouillage radial assure une bonne tenue des forets.

Les deux batteries 20 V – 2 Ah fournies intègrent la technologie Cell Balancing, qui répartit l’effort entre les cellules pour prolonger autonomie et durée de vie. En pratique, l’une peut se recharger pendant que l’autre tourne, ce qui autorise un travail presque continu. L’ergonomie n’a pas été oubliée avec poignée Softgrip, éclairage LED, porte-embouts magnétiques et même un clip ceinture intégrant un décapsuleur pour souffler en fin de chantier.

Pour quels bricoleurs cette perceuse-visseuse Parkside est idéale ?

Cette machine vise surtout les particuliers qui enchaînent montages de meubles, pose d’étagères, aménagement d’abri de jardin ou vissage dans le bois et le métal fin. Sans fonction percussion, elle reste moins adaptée au perçage de béton plein, domaine réservé aux perforateurs dédiés. Pour de nombreux foyers, ce set ressemble au parfait « bon plan » pour le printemps 2026, avec un équipement proche d’une perceuse pro légère tout en restant accessible.