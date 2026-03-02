Rappel conso Grand Frais : cette coriandre moulue dans vos placards serait contaminée par un pesticide toxique

À L’Isle-d’Abeau, un lot de coriandre moulue vendu chez Grand Frais est rappelé pour présence de pesticide glufosinate. Comment savoir si ce petit pot de vos placards est concerné ?

Ce petit pot d’épice que l’on attrape sans réfléchir pour relever un curry ou une soupe peut parfois cacher une mauvaise surprise. En Isère, un lot précis vendu chez Grand Frais à L’Isle-d’Abeau fait l’objet d’une alerte des autorités sanitaires, qui demandent aux clients de vérifier leurs placards.

Le produit visé est une coriandre moulue de la marque AUX DELICES DU PALAIS, conditionnée en boîte plastique de 80 g et signalée pour contamination par un pesticide, le Glufosinate. Ce rappel coriandre moulue Grand Frais, déclaré volontairement le 26 février 2026, reste pour l’instant limité à un seul magasin de L’Isle-d’Abeau, mais il concerne tous les pots d’un même lot encore présents chez les particuliers. Un rapide coup d’oeil à l’étiquette peut faire la différence.

Rappel de coriandre moulue chez Grand Frais L’Isle-d’Abeau : suis-je concerné ?

Ce rappel ne touche pas toute la France, seulement le magasin Grand Frais situé ZAC de Saint-Hubert, zone commerciale Les Sayes, 38080 L’Isle-d’Abeau. La coriandre poudre 80 g concernée a été vendue entre le 15 décembre 2025 et le 24 février 2026, avec une date de durabilité minimale fixée au 24 novembre 2027.

Pour savoir en quelques secondes si vous êtes concerné, vérifiez ces éléments sur votre pot :

Acheté chez Grand Frais L’Isle-d’Abeau (Isère, 38080).

Boîte plastique PET transparente de 250 ml, souvent carrée, avec couvercle à vis.

Contenance 80 g, marque AUX DELICES DU PALAIS.

Numéro de lot N20251124 et code GTIN 3700946807479.

DDM 24/11/2027 indiquée au dos de l’emballage.

Comment agir si votre pot correspond au lot rappelé ?

Si tous ces critères coïncident, il ne faut plus consommer cette coriandre, même cuite ou mélangée à d’autres épices. Mettez le pot de côté, bien fermé, puis rapportez-le au magasin Grand Frais de L’Isle-d’Abeau avant le 25 mai 2026 pour obtenir un remboursement ou un échange, selon la politique du point de vente joignable au 04 74 97 60 02.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, il est recommandé de jeter la boîte fermée avec les ordures ménagères, pour éviter toute utilisation accidentelle. Pour des précisions supplémentaires, un numéro d’information est disponible au 03 88 01 41 97, et la fiche du rappel reste consultable sur le site RappelConso ; en cas de présence du produit en rayon, un signalement peut être effectué en ligne via SignalConso.

Glufosinate : quels risques pour la santé avec cette coriandre moulue ?

Le glufosinate est un herbicide classé parmi les produits phytosanitaires non autorisés pour ce type d’aliment dans l’Union européenne. Sa détection dans une épice signifie que des résidus chimiques dépassant les seuils fixés par les autorités ont été retrouvés dans ce lot de coriandre moulue.

Une consommation ponctuelle expose peu, mais une ingestion répétée ou à fortes doses est soupçonnée d’entraîner des effets sur les systèmes nerveux et reproductif. À court terme, des maux de ventre, nausées, maux de tête ou réactions cutanées peuvent survenir ; en cas de symptômes inhabituels après usage du lot N20251124, les autorités recommandent de consulter un médecin en le mentionnant.