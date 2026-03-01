Pointes abîmées : ce bain d’huile et rinçage maison peuvent vous éviter de tout couper chez le coiffeur

Fin d’hiver, la brosse accroche, les longueurs deviennent rêches et les pointes abîmées se dédoublent. Beaucoup finissent alors sur le fauteuil du coiffeur, avec plusieurs centimètres en moins, faute de solution claire pour leurs cheveux fourchus. Pourtant, la fibre peut être renforcée sans passer systématiquement par les ciseaux.

Un protocole maison en deux temps combine un bain d’huile ciblé et un rinçage botanique pour combler les microfissures, lisser les écailles et redonner de l’éclat. Le tout avec des ingrédients très simples, déjà présents dans la cuisine ou le placard à plantes. Le duo d’huiles et de feuilles aromatiques change totalement la donne.

Bain d’huile à l’avocat : un ciment végétal pour les pointes

L’huile d’avocat se distingue par sa forte affinité avec la kératine du cheveu. Sa composition affiche environ 72 % d’acides gras mono-insaturés qui pénètrent au cœur de la fibre au lieu de rester en surface. Elle se comporte comme un ciment végétal en s’infiltrant dans les zones endommagées, comblant les microfissures et lissant les écailles relevées responsables de l’aspect terne.

Pour des cheveux mi-longs, 15 ml d’huile appliqués une fois par semaine suffisent. On répartit mèche par mèche, en insistant sur les cinq derniers centimètres, puis on enveloppe la tête dans une serviette chaude et humide pour créer un effet sauna. Sous cette chaleur douce, les écailles s’ouvrent légèrement et la fibre s’imprègne des acides gras pendant une heure avant le shampoing, ce qui limite la propagation des fourches et les cassures futures.

La bonne méthode pour rincer sans alourdir les longueurs

Le secret se joue au moment du shampoing. Le premier lavage doit se faire sur cheveux secs et huilés, sans les mouiller au préalable. Tant que l’eau n’est pas là, les tensioactifs du shampoing se mélangent directement au gras et le décrochent plus facilement de la fibre. On masse soigneusement racines et longueurs pour bien émulsionner.

Ensuite seulement, on mouille légèrement, on masse encore puis on rince. Un deuxième shampoing sur cheveux humides termine le travail et élimine les derniers résidus d’huile, avec un rinçage abondant. Avec un shampoing solide, on procède de la même façon en faisant d’abord mousser le galet dans les mains avant d’appliquer la mousse sur la chevelure.

Rinçage au romarin ou au vinaigre de cidre : brillance et écailles resserrées

Après le lavage, un rinçage au romarin permet de sceller le soin. Il suffit de verser 500 ml d’eau bouillante sur 30 g de feuilles séchées, de laisser infuser 20 minutes à couvert, puis de filtrer. Une fois tiédie, cette lotion s’utilise en dernière eau de rinçage, sans re-rinçage ensuite. Les tanins et flavonoïdes resserrent les cuticules, neutralisent le calcaire et, au fil de quatre semaines, la chevelure gagne en élasticité, force et brillance.

Autre option, le vinaigre de cidre aux plantes : 500 ml de vinaigre bio non pasteurisé dans un bocal avec une poignée de feuilles séchées d’ortie, de romarin ou de camomille, à laisser macérer deux à trois semaines à l’abri de la lumière en secouant chaque jour. Ce concentré se dilue ensuite dans l’eau de rinçage finale pour rétablir un pH acide, lisser les écailles et apporter une brillance miroir, tandis qu’une vie saine riche en protéines, fer, zinc, vitamines B, eau, sommeil et faible en stress soutient durablement la kératine.