Je n'achète plus de sérum à 50 € : ce gel naturel prêt en 3 secondes remplace tout et vous évite des années de dépenses

Face à un sérum à 50 € terminé trop vite, j’ai décidé de passer au sérum hydratant pour le visage maison. Un seul ingrédient, trois secondes de geste et des économies qui changent mon budget beauté.

Ce matin-là, devant le miroir, je presse la pompe de mon sérum à 50 € : rien ne sort. Flacon vide, encore. En regardant ce petit tube de verre dépoli filer vers la poubelle, j’ai réalisé que je payais surtout pour le décor, pas pour quelques gouttes vraiment utiles à ma peau.

En retournant l’étiquette, la liste d’ingrédients interminable m’a sauté aux yeux, alors que ces 30 ml m’avaient coûté une fortune. Beaucoup d’eau, un peu d’acide hyaluronique, des parfums, des conservateurs, et voilà comment un flacon grimpe à 30, 50 voire 80 €. Ma peau réclame pourtant de l’eau et du gras. C’est là que tout a basculé.

Pourquoi mon sérum hydratant pour le visage maison a remplacé les flacons de luxe

J’ai découvert que les jolis flacons avec pompe dorée représentent une grande part du prix final, plus que la formule elle‑même. Ces contenants sophistiqués génèrent environ 70 % des déchets plastiques cosmétiques, souvent impossibles à recycler. En clair, je payais cher pour remplir ma salle de bain de plastique et vider mon compte en banque.

Les sérums stars misent surtout sur l’acide hyaluronique, capable de retenir jusqu’à 2 000 fois son poids en eau et dont la quantité naturelle baisse d’environ 6 % par décennie. Il hydrate très bien, sans rendre la peau sensible au soleil, mais au fond, il fait la même chose qu’un bon ingrédient naturel : attirer et garder l’eau dans l’épiderme.

Gel d’aloe vera : l’ingrédient unique de mon sérum minute

Du coup, j’ai fait un test radical : utiliser uniquement du gel d’aloe vera pur comme sérum. Cette plante concentre vitamines, minéraux et acides aminés, apaise les rougeurs et aide la peau à se réparer. Son gel forme à la surface un maillage léger qui retient l’eau. Une noisette sur visage propre, trois secondes chrono, et ma peau est repulpée sans briller.

Quand je veux un soin plus complet, je passe à mon sérum hydratant pour le visage maison en trois ingrédients : 30 ml de gel d’aloe vera, 10 ml d’huile de rose musquée et 5 gouttes de vitamine E. L’aloe apporte l’eau, la rose musquée, riche en oméga et en vitamine A, nourrit et régénère, la vitamine E protège le tout. Résultat : un flacon de 40 ml pour moins de 2 €.

Recette, conservation et économies d’un sérum maison qui tient au frais

Je prépare ce sérum directement dans un flacon en verre ambré : je verse le gel, j’ajoute l’huile puis la vitamine E et je secoue quelques secondes. Le mélange reste biphasé, donc je remue avant chaque usage et j’applique 3 ou 4 gouttes matin et soir. Conservé au réfrigérateur pendant 4 semaines, il garde son efficacité et offre un coup de frais qui dégonfle les traits au réveil.

Face aux sérums de marque de 30 ml vendus entre 30 et 80 €, ce petit rituel change tout. Mon flacon maison me revient à moins de 2 €, et avec un tube d’aloe vera plus une bouteille d’huile de rose musquée, je fabrique des dizaines de recharges. Un seul flacon en verre réutilisable, beaucoup moins de déchets, et la certitude de savoir ce que j’étale sur mon visage chaque matin.