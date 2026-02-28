Ne rachetez plus de démaquillant : cette recette biphasée à 2 ingrédients fait économiser jusqu'à 220 € par an

Entre fatigue, mascara waterproof et flacons plastique qui s’entassent, la routine du soir tourne au casse-tête. Voici comment un démaquillant biphasé maison ultra-simple a allégé ma salle de bain.

Le soir, entre la fatigue et le mascara tenace, beaucoup écrasent leur flacon de démaquillant vide avant de le jeter dans une poubelle déjà pleine. Bouteilles de shampoing, laits et eaux micellaires s’y entassent, alors que la peau, elle, réclame surtout de la douceur et moins de produits qui piquent.

Face à ce ras-le-bol du jetable, beaucoup se tournent vers un démaquillant biphasé maison. L’idée est simple : garder une vraie efficacité, même sur le waterproof, tout en réduisant les ingrédients et les emballages. Bonne nouvelle, un mélange très doux se prépare en cinq minutes avec seulement deux ingrédients et un flacon en verre récupéré.

Pourquoi passer au démaquillant biphasé maison pour dire stop au plastique ?

Dans la salle de bain, ce petit geste change déjà beaucoup côté déchets. « Selon les données de l’ADEME, passer au fait-maison pour ce type de produit permet d’éviter l’achat et donc le rejet de 4 à 5 flacons en plastique par an et par personne », explique le site Astuces de grand-mère. Sur une famille entière, cela représente vite une petite montagne de flacons évités.

La transition commence souvent par la récupération d’une bouteille en verre déjà présente à la maison. Le verre, inerte et facile à stériliser à l’eau bouillante, ne libère aucune particule dans le soin et se réutilise à l’infini. En bonus, la transparence permet de voir les deux phases du mélange, pratique pour vérifier d’un coup d’œil si tout est bien mélangé.

Deux ingrédients, cinq minutes : la recette du démaquillant biphasé bleuet-jojoba

Côté formule, la base se résume à une eau florale de bleuet et à de l’huile de jojoba. L’hydrolat de bleuet est « l’alliée incontournable des yeux fatigués, gonflés ou irrités », idéal pour le contour de l’œil. L’huile de jojoba, cire liquide proche du sébum humain, est décrite comme « non comédogène, l’huile de jojoba respecte l’équilibre de l’épiderme sans obstruer les pores », ce qui convient à toutes les peaux.

Les corps gras du maquillage se dissolvent dans l’huile pendant que l’eau florale apaise, d’où une grande efficacité sans liste d’ingrédients interminable. Pas besoin de balance : « Mélanger dans un flacon en verre récupéré 2/3 d’eau florale de bleuet et 1/3 d’huile de jojoba » suffit pour obtenir une texture qui décolle le maquillage sans laisser de sensation huileuse.

Gestes, conservation et économies : ce que change ce démaquillant biphasé maison

Avant chaque utilisation, les deux phases doivent être réunies : il suffit de « secouer avant chaque utilisation pour émulsionner les deux phases », puis d’imbiber un coton ou un disque lavable. Posé quelques secondes sur l’œil fermé avant de glisser vers l’extérieur, le mélange décroche même le mascara waterproof en quelques passages, sans frottements insistants ni cils arrachés.

Contrairement à une eau micellaire chargée en tensioactifs, le nettoyage reste doux et ne nécessite pas de rinçage vigoureux. Côté hygiène, « cette préparation se conserve sans problème pendant 2 à 3 mois » si le flacon en verre a été stérilisé et stocké au frais, à l’abri de la lumière. Les matières premières coûtent une trentaine d’euros pour l’année et « L’économie directe avoisine les 70 à 220 euros annuels par personne ».