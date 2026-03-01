Cheveux fins : arrêtez de les laisser pousser, cette coupe courte jugée radicale fait exploser le volume

Cheveux fins, brushings qui s'affaissent et racines désespérément plates : le scénario se répète jour après jour. Les coiffeurs, eux, misent sur une coupe précise qui concentre la matière et change radicalement la donne.

Devant le miroir, le scénario est bien connu : brushing appliqué, sprays volumateurs, poudre en racines… et quelques heures plus tard, les cheveux sont à nouveau plaqués. Quand on a des cheveux fins, chaque geste de coiffage semble s’évaporer, laissant une chevelure raplapla, des racines sans relief et des pointes transparentes. Beaucoup finissent par se dire que c’est leur nature, final.

Dans les salons, les coiffeurs décrivent la même scène : des clientes qui s’accrochent à leurs centimètres « pour garder de la féminité », alors que leur longueur aplatie tout. Sur une fibre fine, plus le cheveu est long, plus il est lourd, ce poids tire vers le bas et écrase le volume à la racine. Une coupe courte, jugée radicale, change cette équation.

Cheveux fins : quand la longueur fait disparaître le volume

Sur cheveux fins, la physique ne joue pas vraiment en faveur de la chevelure. Plus la longueur descend dans le dos, plus la matière s’étire et se dilue visuellement. Le poids plaque la racine contre le crâne, le cuir chevelu devient plus visible, les pointes s’affinent et prennent cet aspect « filasse » que beaucoup redoutent. Ce qui compte alors, ce n’est pas la longueur, mais la densité que l’oeil perçoit.

Couper les longueurs excessives permet au contraire de rassembler la matière sur une zone plus restreinte. Les coiffeurs parlent d’une « ligne de poids » : quand toutes les pointes se retrouvent au même niveau, elles semblent instantanément plus épaisses et plus nettes. La racine, moins tirée vers le bas, se décolle plus facilement. C’est sur ce principe que repose la coupe que les professionnels recommandent aux cheveux fins.

Carré, bob, lob : la coupe que les coiffeurs recommandent aux cheveux fins

Cette coupe, c’est le carré, aussi appelé bob. En stoppant les cheveux au-dessus des épaules, la masse se concentre et la chevelure paraît tout de suite plus fournie. Un French bob au niveau de la mâchoire donne un maximum de corps, un lob un peu plus long garde assez de longueur pour attacher. Comme le résume Demi Moore : « On entend souvent dire qu’en vieillissant, les femmes ne devraient pas avoir les cheveux longs. Et pour une raison que j’ignore, je n’ai jamais cru à cette idée », a déclaré Demi Moore au magazine Glamour, cité par Elle.

Pour que le bob reste l’allié des cheveux fins, la manière de le couper compte autant que la longueur. Les experts évitent les dégradés trop marqués ou l’effilage intensif qui vident la masse : ils préfèrent une base pleine, bien dessinée, avec un léger « dégradé fantôme ». Côté frange, mieux vaut une frange rideau ou légère qu’une frange lourde et droite.

Comment coiffer son carré sur cheveux fins pour garder le volume

Au quotidien, le coiffage finit le travail. Un séchage tête en bas, avec un air tiède, aide les racines à se décoller. Sur cheveux propres, un produit texturisant léger, un séchage à 80 %, puis quelques ondulations wavy au fer à gros diamètre créent des vagues souples qui donnent du mouvement. Un voile de spray texturisant en racines, en évitant huiles lourdes et masques riches, et un rafraîchissement du carré toutes les 6 à 8 semaines maintiennent une ligne nette et dense.