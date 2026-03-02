Mon coiffeur a rangé ses ciseaux : cet outil venu d'Asie a donné à mes cheveux un volume inédit

Dans un salon de quartier, une cliente voit son coiffeur troquer ses ciseaux pour une mystérieuse lame. Entre volume, sensations inédites et prix plus élevés, cette coupe énergétique intrigue autant qu’elle séduit.

Dans le silence d’un salon de quartier, une cliente s’installe, prête à entendre le cliquetis rassurant des ciseaux. À la place, son coiffeur ouvre un étui fin, en sort une étrange lame de métal et range définitivement ses bons vieux outils au placard. Pas de spray laque, pas de brushing marathon, la scène intrigue.

Quelques mouvements plus tard, les cheveux sont plus légers, la nuque dégagée, les longueurs pleines de ressort sans avoir été raccourcies de plusieurs centimètres. Cette expérience, beaucoup la décrivent comme bluffante, presque déroutante. Derrière ce résultat, une technique de coupe énergétique des cheveux encore confidentielle en France.

Une lame pleine à la place des ciseaux : la coupe énergétique en pratique

L’outil utilisé n’a rien du rasoir effileur qui abîme parfois les pointes. Il s’agit d’un rasoir à lame pleine, proche d’un coupe-chou ou d’un petit couteau de précision, conçu pour glisser le long du cheveu. Le coiffeur ne fait plus clac-clac, il dessine des courbes, comme s’il sculptait chaque mèche plutôt que de la sectionner net.

Cette façon de couper, souvent appelée coupe vibratoire ou coupe énergétique, s’inspire de pratiques venues de la médecine traditionnelle chinoise. La séance commence en général par un échange, parfois un massage ou un shiatsu crânien, avant le passage de la lame. Compter entre une heure et demie et deux heures pour ce rendez-vous très différent d’une coupe express.

Volume, mouvement, sensations : ce que change la coupe vibratoire

Sur le fauteuil, la première surprise vient du silence. Plus de bruit sec de métal, mais un glissement régulier et une légère vibration qui remonte le long du cheveu jusqu’au cuir chevelu. Beaucoup parlent d’un micro-massage interne, d’une sensation de légèreté immédiate. Le geste en biseau crée de petites différences de longueur qui laissent passer l’air et donnent un volume durable, surtout sur cheveux fins.

Autre effet remarqué : les pointes n’ont plus cet aspect « barre » qui alourdit une coupe droite. Effilées en douceur, elles bougent librement, la lumière accroche mieux et la repousse paraît moins anarchique. Après le premier shampoing à la maison, beaucoup constatent que la coiffure se remet en place presque seule, avec un simple séchage naturel ou quelques passages de doigts.

Qui peut tenter la coupe énergétique au rasoir à lame pleine ?

Cette technique parle particulièrement aux personnes aux cheveux plats, qui rêvent d’un gonflant sans mousse ni laque, mais aussi à celles dont la fibre a été fragilisée par l’hiver ou les colorations. Les salons qui la pratiquent facturent en général entre 75 et 150 € la séance, un tarif plus élevé qu’une coupe classique, lié au temps passé et au soin associé.

Mieux vaut toutefois choisir un coiffeur formé spécifiquement, capable d’expliquer son protocole et de vérifier que le cuir chevelu ne présente pas de sensibilité particulière. La coupe énergétique ne remplace pas un avis médical, et ses effets restent surtout ressentis. Mais pour celles et ceux qui veulent une chevelure plus vivante et un rendez-vous beauté vraiment apaisant, elle ouvre une piste à explorer.