Rappel Conso : ces fromages sans marque d’Île-de-France cachent une Listeria invisible dans votre frigo

Un lot de fromages sans marque vendus par la Fromagerie Ganot Ferme Sainte-Colombe en Île-de-France est visé par une alerte Listeria. Comment savoir si vos restes au frigo sont concernés ?

Dans bien des cuisines franciliennes, un pot de faisselle sans logo ou un morceau de brie enveloppé dans un simple papier blanc ressemble à un reste anodin dans le frigo. L’aspect est correct, l’odeur aussi, et personne ne soupçonne un risque en servant ce dessert. C’est justement ce qui inquiète les autorités face à une bactérie qui reste invisible.

Le 27 février 2026, la plateforme RappelConso a annoncé un rappel conso visant le lot 26035 de faisselles, skyrs, fromages blancs, bries et coulommiers sans marque produits par la Fromagerie Ganot Ferme Sainte-Colombe. Vendus uniquement en Île-de-France entre le 6 et le 10 février 2026, ces produits peuvent encore se cacher dans les réfrigérateurs sous forme de pots anonymes ou de morceaux à la coupe. Reste à savoir comment les reconnaître sans se tromper.

Fromages sans marque d’Île-de-France : un rappel conso très ciblé

D’après la fiche de rappel, les faisselles, skyrs, fromages blancs, bries et coulommiers vendus sans logo portent une date limite de consommation au 19/02/2026 pour certaines références, ou une date de durabilité minimale au 04/03/2026 pour les autres. Le code GTIN n’est pas indiqué, le numéro de lot devient donc l’élément clé.

Tous ces produits ont été vendus dans les points de vente de la fromagerie en Île-de-France entre le 6 et le 10 février 2026. Dans un frigo, ces pots neutres et ces morceaux de pâte molle ressemblent à de simples restes, alors qu’ils peuvent être concernés par une suspicion de Listeria monocytogenes.

Listeria monocytogenes : une listériose grave mais impossible à voir

La bactérie Listeria monocytogenes ne change ni le goût ni l’odeur ni l’aspect des produits. Un fromage peut donc paraître frais tout en étant contaminé. La listériose reste rare, mais elle peut être grave, surtout chez les femmes enceintes, les nouveau-nés, les personnes âgées ou immunodéprimées, avec des risques de méningite, de septicémie ou d’atteintes materno-foetales.

Les premiers signes associent le plus souvent fièvre, maux de tête, courbatures et parfois des nausées ou une diarrhée, avec un délai d’incubation pouvant atteindre huit semaines après la consommation. Santé publique France a recensé en 2025 21 cas de listériose liés à des fromages contaminés, dont 2 décès, ce qui pousse les autorités à rappeler ces laitiers avec prudence.

Que faire si ces fromages sans logo se trouvent dans votre frigo ?

Les autorités sanitaires recommandent de ne plus consommer ces produits, même cuits. Un pot suspect ou un morceau de fromage du lot 26035 doit être placé dans un sac fermé avant d’être jeté avec les ordures ménagères. Mieux vaut ensuite nettoyer puis désinfecter le réfrigérateur, les boîtes, planches et couteaux qui ont pu être en contact, afin de limiter tout risque de contamination croisée.

Les personnes concernées peuvent demander un remboursement auprès du point de vente ou directement auprès de la fromagerie ; la procédure reste ouverte jusqu’au 4 juin 2026. Pour toute question pratique, la Fromagerie Ganot Ferme Sainte-Colombe répond au 06 23 39 80 02. En cas de fièvre, maux de tête, courbatures ou troubles digestifs dans les huit semaines suivant la consommation de ces fromages, surtout chez les publics fragiles, une consultation médicale est conseillée en signalant la consommation des produits rappelés.