IKEA : ce compteur de douche bluffant vous montre enfin ce que vous gaspillez… et fait fondre la facture

Entre factures d’eau qui grimpent et gestes écolos, un compteur de douche IKEA s’invite discrètement sous votre pommeau. Associé au bouton BERGVATTNET, il promet moins de litres, sans gâcher le plaisir.

Les factures d’eau et d’énergie ont grimpé, et beaucoup de foyers se demandent où part tout cet argent. La salle de bain paraît inoffensive, avec ses douches rapides ou prolongées que l’on enchaîne sans réfléchir. Pourtant, litre après litre, ce petit moment pèse lourd dans le budget. Ikea y a caché une astuce presque invisible, juste sous le pommeau.

Au cœur de cette idée se trouve un compteur de douche IKEA de la collection BERGVATTNET, un boîtier numérique qui s’intercale entre le flexible et la douchette. Il affiche en direct les litres consommés, la température de l’eau et la durée de la douche. Vendu à prix doux, il transforme un geste banal en petit défi quotidien, où chacun surveille son score.

Compteur de douche IKEA : voir les litres défiler change vraiment tout

Visuellement, le compteur ressemble à un raccord très discret qui se fond dans n’importe quelle salle de bain. Il se visse à la main à la place, ou en complément, de la vanne existante, sans outils ni plombier. Son écran digital indique en continu les litres écoulés, la température et le temps passé sous l’eau, avec une mémoire de deux minutes pour les pauses savonnage.

Voir les chiffres défiler crée un déclic : on coupe l’eau plus souvent, on raccourcit sans s’en rendre compte. En France, une douche classique dépasse souvent les 50 litres, et réduire de cinq minutes sa douche quotidienne fait économiser plusieurs dizaines de litres. Beaucoup transforment alors la routine en jeu, avec des « douches minute » ou un défi pour passer de 40 °C à 37 °C sans perdre le confort.

BERGVATTNET : le bouton limiteur de débit qui coupe sans sacrifier le confort

Côté débit, Ikea propose aussi le petit cylindre BERGVATTNET, à visser entre le flexible et la pomme de douche. Ce raccord en plastique, vendu autour de 7,99 €, limite automatiquement le passage de l’eau à environ 6 litres par minute, quand de nombreuses douchettes standard laissent filer 10 à 12 litres par minute. La réduction tourne autour de 40 %, avec moins d’eau puisée et moins d’énergie dépensée pour la chauffer.

Un bouton pressoir intégré permet de passer en mode « haut débit » pour rincer un shampoing épais ou nettoyer la cabine : le flux monte alors autour de 10 litres par minute, puis revient automatiquement au mode éco à la prochaine ouverture du mitigeur. Cette écologie passive séduit les familles, surtout quand on sait que la salle de bain représente autour de 30 % de la consommation d’eau du foyer. Un simple test au seau, pendant une minute, confirme si votre douche dépasse nettement les 6 litres par minute.

Du compteur de douche IKEA à la prise INSPELNING : un kit antigaspi maison

Dans la même collection, un déviateur récupère les 8 litres d’eau froide du début de douche dans un seau, jusqu’à environ 32 °C, au lieu de les envoyer à l’égout. Associés au compteur et au bouton BERGVATTNET, ces accessoires forment un kit antigaspi pour la salle de bain. La démarche continue avec la prise connectée INSPELNING, vendue 9,99 euros, qui suit la consommation électrique de vos appareils via l’application IKEA Home smart et la passerelle DIRIGERA.