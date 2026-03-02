Cette robe vintage façon tapisserie qu’on jetait toutes : pourquoi elle devient la pièce la plus convoitée du printemps

Reléguée aux canapés de grand-mère, la robe tapisserie vintage s’affiche partout ce printemps, des podiums aux friperies. Comment cette pièce jugée ringarde est-elle devenue l’obsession mode du moment ?

On la croyait rangée au grenier avec les nappes en dentelle et les rideaux à volants. Cette pièce à fleurs épaisses qui rappelait le canapé de mamie revient pourtant en force sur les podiums, dans la rue et sur les vidéos de style. Longtemps considérée comme l’exemple parfait du mauvais goût, elle devient le nouveau terrain de jeu des modeuses.

Car la star du printemps, c’est la robe tapisserie vintage, ce modèle coupé dans des tissus façon papier peint 70s ou tissu d’ameublement. Motifs floraux chargés, couleurs profondes, matière qui a du poids : tout ce qu’on fuyait hier s’affiche désormais fièrement sur Instagram. Une revanche assez spectaculaire.

Robe tapisserie vintage : du salon de grand-mère aux défilés de créateurs

Au départ, la robe à fleurs tapisserie évoquait surtout les salons de campagne, les fauteuils en velours côtelé et les doubles rideaux épais. Puis, dès l’automne-hiver 2012-2013, des maisons comme Valentino, Balmain ou Dolce & Gabbana ont défilé en jacquard tapisserie, avant que Celine, Marine Serre, Giambattista Valli ou Simone Rocha n’en proposent des versions sophistiquées et parfois romantiques.

Ce retour tombe à un moment où beaucoup se lassent du minimalisme « clean girl ». Dans un quotidien saturé d’écrans lisses, l’imprimé tapisserie offre du relief, presque une sensation de cocon. On y retrouve la nostalgie des albums photos familiaux, mais aussi l’idée d’un vêtement qui dure, plus proche du manteau qu’on garde dix ans que de la petite robe jetable.

À quoi ressemble une vraie robe tapisserie seventies et comment la porter

Une robe tapisserie seventies se repère vite : motifs floraux denses, parfois psychédéliques, palette de verts mousse, bordeaux, moutarde ou brun chocolat. Le tissu rappelle le jacquard d’ameublement, parfois le velours, avec une trame apparente et une vraie tenue. Les coupes sont souvent longues ou midi, esprit boho-folk, portefeuille, trapèze ou baby-doll, pour laisser parler l’imprimé.

Le risque, bien sûr, est de ressembler à un décor de film d’époque. La clé consiste à casser le côté rétro avec des pièces ultra contemporaines. Quelques idées faciles :

Look rock urbain : robe tapisserie, perfecto en cuir noir, bottes à semelles épaisses.

Week-end cool : robe, veste en denim oversize, sneakers techniques et sac minimaliste.

Bureau : robe midi, blazer uni, collants opaques et bottines sobres.

Où trouver la robe tapisserie idéale ce printemps

Pour les amatrices de seconde main, les friperies, vide-greniers et dépôts-vente deviennent de véritables chasses au trésor. Sur Vinted ou Etsy, les mots-clés « robe tapisserie », « wallpaper dress » ou « floral seventies » permettent de tomber sur des pièces épaisses, doublées, souvent pour une bouchée de pain. Le poids du tissu, la qualité du motif et une étiquette un peu datée sont de bons indices.

Les enseignes de fast fashion proposent déjà leurs copies, plus légères et faciles à porter, mais souvent moins riches en texture. Beaucoup préfèrent la satisfaction d’une pièce unique, avec sa patine, quitte à la faire légèrement retoucher ou raccourcir. Un dernier réflexe avant d’acheter : fouiller dans les placards de la famille, la future robe culte du printemps s’y cache peut-être déjà.