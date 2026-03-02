Cuisine : ce sol en bois fait oublier le carrelage, hyper résistant et canon, pourquoi tout le monde veut l'adopter

Dans de nombreuses cuisines françaises, le carrelage glacé cède la place à un parquet cuisine plus chaleureux. Entre confort, silence et style, ce sol promet une vraie métamorphose.

Chaque matin, le même réflexe : poser un pied sur un carrelage glacé, constater les joints qui grisent et repérer un nouvel éclat là où une assiette a chuté. Dans beaucoup de cuisines françaises, le sol est devenu un sujet d’agacement plus que de confort. Entre envie de cocooning et peur d’un chantier lourd, la quête du sol de cuisine idéal occupe de plus en plus les esprits.

Longtemps, le carrelage a été l’évidence : robuste, facile à laver, supposé indestructible. Pourtant, les showrooms et les cuisinistes racontent une autre histoire, celle de cuisines traitées comme de vraies pièces de vie, ouvertes sur le salon, où l’on souhaite de la chaleur, du silence et une belle continuité visuelle. C’est là qu’un invité inattendu s’impose peu à peu, au point de faire vaciller le règne du carrelage.

Pourquoi le parquet cuisine fait oublier le carrelage

Le carrelage coche toujours des cases sur le papier, mais la réalité est moins séduisante : sol froid en hiver, surface glissante à la moindre goutte, assiettes ou casseroles qui laissent des impacts définitifs. Les joints, eux, noircissent vite et réclament un entretien pénible. Une architecte d’intérieur, citée par Lovell Déco, résume ce ras-le-bol : « Adieu les cuisines toutes blanches ! », explique-t-elle, en appelant à des ambiances plus chaleureuses.

Dans cette nouvelle vision, le sol participe vraiment au cœur authentique du foyer : on y cuisine, on y travaille, les enfants y jouent. Les carreaux graphiques peuvent vite lasser, quand un bois clair ou fumé apporte une base douce qui s’accorde avec les tapis, les bouquets ou la vaisselle colorée. Beaucoup se tournent donc vers le parquet cuisine pour retrouver confort et unité visuelle.

Parquet massif ou contrecollé : le sol résistant et canon en cuisine

Le héros du moment, ce sont les parquets haute performance : parquet massif ou surtout parquet contrecollé traité pour supporter l’eau, les taches et les passages répétés. Chêne fumé, noyer ou essences exotiques reçoivent des traitements en profondeur, associés à une finition huile dure ou vernis mat protecteur. Avec une bonne sous-couche acoustique, ce type de sol reste silencieux et peut, souvent, se poser directement sur l’ancien carrelage en clips flottants.

Au quotidien, la différence se ressent tout de suite : chaleur du bois sous les pieds, bruit des pas assourdi, enfants qui jouent au sol sans frissonner. Les retours d’expérience après plusieurs mois parlent d’une pièce plus chaleureuse. Côté entretien, rien de compliqué : balai microfibre, eau tiède, savon doux, en essuyant rapidement les grosses éclaboussures pour préserver la finition protectrice.

Bien choisir et poser son parquet de cuisine sans stress

Pour que ce parquet reste vraiment facile à vivre, le choix et la pose comptent autant que le modèle. On privilégie des bois certifiés FSC ou PEFC, une finition adaptée à l’usage, et un professionnel capable de vérifier support, niveau et humidité. Ce n’est pas un détail.

La technique reste assez simple pour l’utilisateur. On les retient vite. Trois réflexes suffisent pour profiter longtemps de son sol :

Essuyer vite les flaques d’eau et fuites d’appareils.

Mettre des patins sous les chaises et un tapis devant l’évier.

Nettoyer avec peu d’eau et des produits doux, sans javel.