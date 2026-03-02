Rappel conso : en Île-de-France, ces fromages et laitiers frais à risque de Listeria à jeter d’urgence

Depuis le 27 février 2026, plusieurs fromages et laitiers frais de la Fromagerie Ganot Ferme Sainte-Colombe font l’objet d’un rappel en Île-de-France. En cause, un risque de Listeria qui impose d’agir vite si ces produits sont encore dans votre frigo.

Faisselle, skyr, fromage blanc ou brie trouvent facilement leur place au petit-déjeuner, en dessert ou sur un plateau du soir. Depuis quelques jours, une alerte officielle concerne justement plusieurs de ces produits laitiers frais vendus en Île-de-France, en raison d’un risque de contamination par la bactérie Listeria monocytogenes, responsable de la listériose.

Derrière cette alerte se trouve la Fromagerie Ganot Ferme Sainte-Colombe, qui a lancé un rappel volontaire, sans arrêté préfectoral, pour plusieurs fromages et laitiers frais vendus sans marque. Les produits en cause ont été écoulés au rayon frais entre le 6 et le 10 février 2026, tous issus du lot 26035, avec une DLC au 19/02/2026 ou une DDM au 04/03/2026.

Rappel conso Fromagerie Ganot : les fromages concernés

Les références rappelées sont des laitiers frais sans marque, fabriqués et distribués par la Fromagerie Ganot Ferme Sainte-Colombe : faisselle, skyr, fromage blanc, mais aussi brie et coulommiers, tous vendus au rayon frais en Île-de-France. La fiche mise en ligne le 27 février 2026 sur la plateforme publique RappelConso précise que l’ensemble de ces produits partagent le même numéro, ce fameux lot 26035.

Pour vérifier rapidement si un produit dans votre frigo est concerné, fiez-vous à ces éléments :

Produits : faisselle, skyr, fromage blanc, brie, coulommiers, vendus sans marque au rayon frais.

Lot : numéro 26035 (GTIN non indiqué sur la fiche de rappel).

Période d’achat : entre le 6 et le 10 février 2026 en Île-de-France.

DLC / DDM : date limite de consommation au 19/02/2026 ou date de durabilité minimale au 04/03/2026.

Fin de procédure : rappel actif jusqu’au 4 juin 2026.

Risque de listériose : symptômes à surveiller

La présence possible de Listeria monocytogenes est en cause. Cette bactérie peut provoquer une listériose, infection alimentaire rare mais grave, en particulier avec des fromages frais ou à pâte molle. Le produit a parfois l’air tout à fait normal : pas d’odeur suspecte, pas de goût étrange. Les premiers signes associent le plus souvent fièvre, maux de tête, courbatures, parfois nausées ou diarrhée.

Le délai d’incubation peut atteindre huit semaines après la consommation du produit, ce qui oblige à rester attentif longtemps. Les publics les plus fragiles sont les femmes enceintes, les nouveau-nés, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées, chez qui la maladie peut entraîner des complications neurologiques, une septicémie ou des atteintes materno-fœtales. Toute fièvre après ingestion de ces fromages justifie une consultation en mentionnant ce rappel.

Que faire si vous avez ces fromages Ganot ?

Les autorités recommandent de ne plus consommer ces produits, même cuits, et de les détruire : placez le fromage dans un sac fermé, jetez-le, puis nettoyez soigneusement le réfrigérateur et les ustensiles qui ont été en contact. Un remboursement peut être demandé au point de vente ou auprès de la fromagerie, joignable au 06 23 39 80 02, et toute question médicale doit être vue avec un médecin.