Rappel conso en Île-de-France : si vous avez acheté ces fromages et laitiers frais de la Fromagerie Ganot, méfiez-vous de la Listeria

Un pot de faisselle posé au frais, un bol de skyr pour le petit déjeuner, un morceau de brie au dîner… Si ces produits viennent de la Fromagerie Ganot Ferme Sainte-Colombe en Île-de-France, un rappel conso officiel vous concerne peut-être. Une suspicion de contamination par la bactérie Listeria monocytogenes a conduit l’exploitant à retirer plusieurs références.

Selon la fiche publiée sur RappelConso le 27 février 2026, GANOT SAINTE COLOMBE SAS a engagé un rappel volontaire, sans arrêté préfectoral, pour un lot unique de laitiers frais et fromages sans marque. La mesure vise des achats bien précis et une période courte, ce qui peut passer inaperçu dans un frigo déjà bien rempli.

Rappel conso Fromagerie Ganot Ferme Sainte-Colombe : les fromages et laitiers concernés

Les produits visés sont des laitiers frais et fromages sans marque, vendus au rayon frais par la Fromagerie Ganot Ferme Sainte-Colombe en Île-de-France, tous issus du lot 26035. Ils ont été commercialisés entre le 6 et le 10 février 2026, avec une DLC au 19/02/2026 pour certaines références et une DDM au 04/03/2026 pour les autres. Les produits concernés sont les suivants :

faisselle

skyr

fromage blanc

brie

coulommiers

Ces spécialités peuvent avoir été achetées directement à la ferme, en boutique ou via les circuits habituels de la fromagerie. Les étiquettes mentionnent peu souvent une marque commerciale, ce qui complique l’identification. Si vous avez acheté ce type de produit à ces dates en Île-de-France, l’élément clé reste la présence du numéro de lot 26035 avec les dates indiquées.

Listeria et listériose : pourquoi ces fromages frais inquiètent

Le rappel est motivé par la présence possible de Listeria monocytogenes, bactérie responsable de la listériose. Cette infection alimentaire reste rare, mais elle touche surtout les fromages frais ou à pâte molle. Les symptômes les plus fréquents associent fièvre, maux de tête et courbatures. Des complications neurologiques ou des atteintes maternelles et fœtales peuvent survenir chez la femme enceinte, et les personnes âgées ou immunodéprimées sont plus exposées. Le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines après la consommation.

Pour limiter ce risque, Santé Publique France rappelle que les femmes enceintes, les jeunes enfants, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent éviter certains aliments : charcuteries prêtes à consommer (jambon cuit ou cru, foie gras, pâté, rillettes…), produits de la mer comme les poissons fumés, le tarama ou les coquillages crus, mais aussi certains produits laitiers comme le lait cru et les fromages à pâte molle à croûte fleurie ou lavée.

Que faire avec les produits rappelés et quand consulter un médecin ?

Les autorités recommandent de ne plus consommer ces fromages et laitiers, même cuits, et de les détruire. Mieux vaut placer le produit dans un sac fermé, le jeter, puis nettoyer le réfrigérateur et les ustensiles qui ont été en contact. Les acheteurs peuvent demander un remboursement et poser leurs questions au 06 23 39 80 02, numéro mis à disposition par la fromagerie. La procédure de rappel reste active jusqu’au jeudi 4 juin 2026.

Si vous avez mangé l’un de ces produits et que vous présentez de la fièvre, avec ou sans maux de tête et courbatures, il est conseillé de consulter un médecin en signalant la consommation de ce lot. Une surveillance des signes reste utile pendant plusieurs semaines après la dégustation, le temps correspondant au délai d’incubation de la listériose.