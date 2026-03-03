Rappel conso Carrefour Market : ce pâté du rayon traiteur peut cacher de la Listeria, vérifiez vite votre frigo

Dans l’Oise, un pâté grec vendu au rayon traiteur de Carrefour Market Neuilly-en-Thelle fait l’objet d’un rappel pour risque de Listeria. Dates, symptômes et démarches à connaître avant d’ouvrir votre réfrigérateur.

Servi à l’apéritif, en entrée ou dans un sandwich, le pâté du rayon traiteur fait souvent partie des achats faits machinalement. Dans l’Oise, un lot vendu au détail dans un Carrefour Market fait pourtant l’objet d’un rappel sanitaire, en raison d’une suspicion de contamination par une bactérie susceptible de provoquer une listériose.

Le produit en cause est un pâté grec aux olives et aux poivrons, vendu sans marque à la coupe au rayon traiteur traditionnel du Carrefour Market de Neuilly-en-Thelle (60530). Selon l’alerte officielle publiée sur RappelConso, ce rappel conso vise les ventes réalisées entre le 17 et le 25 février 2026 pour suspicion de Listeria monocytogenes : un détail qui mérite de jeter un oeil à son réfrigérateur.

Rappel conso chez Carrefour Market Neuilly-en-Thelle : le pâté concerné

Ce rappel sanitaire ne concerne qu’un seul magasin : le Carrefour Market Neuilly-en-Thelle, dans l’Oise. Le produit incriminé est un pâté grec aux olives et aux poivrons vendu en vrac, sans marque, au rayon traiteur traditionnel, identifié par le code GTIN 1111111131456 et par sa période de commercialisation, du 17/02/2026 au 25/02/2026.

Pour savoir si vous êtes concerné, regardez vos tickets de caisse et votre réfrigérateur : ce rappel vise un pâté acheté à la coupe dans ce magasin entre le 17 et le 25 février 2026.

Listeria dans ce pâté grec : quels risques pour la santé

Le motif du rappel conso est la suspicion de présence de Listeria monocytogenes, la bactérie responsable de la listériose. Cette contamination reste trompeuse, car la couleur, l’odeur et le goût du pâté peuvent paraître tout à fait normaux. La maladie se manifeste le plus souvent par de la fièvre, des maux de tête et des courbatures, avec des formes graves possibles, en particulier neurologiques ou chez la femme enceinte.

Les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées doivent rester particulièrement vigilantes, d’autant que le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines après la consommation. En cas de fièvre, de maux de tête ou de courbatures dans les semaines suivant l’ingestion de ce pâté, il est conseillé de consulter rapidement un médecin en précisant l’achat effectué au Carrefour Market de Neuilly-en-Thelle.

Que faire de ce pâté Carrefour Market et comment réagir

Les autorités recommandent de ne plus consommer ce pâté grec, même si une partie a déjà été mangée sans symptôme. Le produit peut être rapporté au Carrefour Market Neuilly-en-Thelle pour un remboursement, ou détruit à domicile. La procédure de rappel est annoncée comme active jusqu’au dimanche 15 mars 2026, délai laissé aux clients pour vérifier leurs stocks au réfrigérateur.

Pour toute question sur ce rappel sanitaire ou sur les modalités de prise en charge, le service consommateurs de Carrefour reste joignable au 0 805 90 80 70, du lundi au samedi de 9 h à 19 h. Apporter le produit concerné et, si possible, votre ticket de caisse facilitera le traitement de votre demande tout en permettant de sécuriser plus vite les achats réalisés au rayon traiteur traditionnel.