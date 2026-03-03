Vous jetez encore persil et basilic ? Cette astuce anti-gaspi à l’huile d’olive les garde 6 mois au congélateur

Persil jauni, basilic flétri, bouquets qui finissent à la poubelle ? Cette astuce de grand-mère aux glaçons d’herbes à l’huile d’olive change votre congélateur.

Un bouquet de persil jaunit au fond du frigo, le basilic noircit en deux jours, le thym du jardin finit en miettes sèches. Beaucoup de cuisines connaissent ce petit cimetière d’herbes aromatiques. A l’heure où l’on parle beaucoup d’anti-gaspi, jeter ces bouquets parfumés a un goût amer.

Le persil, le basilic ou la coriandre apportent fraîcheur et vitamine C aux salades, taboulés ou soupes, mais leur durée de vie à la maison reste courte. Certains les gardent en bouquet dans un verre d’eau, d’autres les enveloppent dans un essuie-tout humide pour gagner quelques jours. Il existe pourtant une solution qui les garde des mois.

Pourquoi les glaçons d’herbes à l’huile d’olive sont devenus l’astuce de grand-mère idéale

Le principe des glaçons d’herbes à l’huile d’olive est enfantin : on hache les herbes fraîches, on les recouvre d’huile d’olive dans un bac à glaçons, puis on glisse le tout au congélateur à -18 °C. On obtient des cubes parfumés prêts à jeter dans une poêle, une cocotte ou une sauce, sans décongélation, pendant environ cinq à six mois.

Pour le persil, Bryan Quoc Le explique que « Les tiges du persil absorbent l’eau par le xylème, qui alimente ensuite les feuilles en humidité. Cela empêche le flétrissement », cité par Top Santé. Angela Komis rappelle, à propos de l’essuie-tout, que « un papier trop mouillé favorise les moisissures, tandis qu’un essuie-tout trop sec accélère le flétrissement » et que « Le persil frais peut durer de sept à dix jours lorsqu’il est conservé de cette façon ». Mais « Le congeler tel quel dans un sac congélation va le rendre terne, flétri et sans goût », prévient encore Bryan Quoc Le ; les glaçons dans l’huile gardent couleur et goût bien plus longtemps.

Quelles herbes choisir pour vos glaçons d’herbes à l’huile d’olive

Presque toutes les herbes aromatiques classiques se prêtent à cette astuce. Le persil plat ou frisé, le basilic, la ciboulette, la coriandre grossièrement hachée, l’estragon, mais aussi le thym et le romarin donnent d’excellents glaçons. Thym et romarin supportent même de longues cuissons en ragoût. Chaque cube remplace une poignée d’herbes fraîchement ciselées, précieux quand on cuisine vite le soir.

Certaines herbes déçoivent dans l’huile : la menthe et la lavande culinaire virent vite à l’amertume, l’aneth prend parfois un goût savonneux, mieux vaut alors l’eau glacée ou le séchage. Côté gras, une huile d’olive extra vierge, première pression à froid, offre le meilleur équilibre entre parfum et tenue à la chaleur, tandis que l’huile d’avocat ou un peu d’huile de coco servent plutôt pour des recettes ciblées.

Comment préparer pas à pas vos glaçons d’herbes à l’huile d’olive

Commencez par laver les herbes à l’eau froide, puis séchez-les soigneusement dans un torchon ou avec du papier absorbant, car l’eau résiduelle forme des cristaux de glace et fatigue les arômes. Pour les herbes fragiles comme le persil ou la coriandre, un blanchiment de cinq à dix secondes dans l’eau bouillante, suivi d’un passage dans l’eau glacée, aide à garder une belle couleur verte.

Remplissez chaque alvéole aux deux tiers d’herbes hachées, couvrez juste à hauteur d’huile, puis congelez une nuit. Le lendemain, démoulez, glissez les cubes dans un sachet hermétique daté et utilisez un ou deux glaçons directement dans poêlées, soupes ou sauces.