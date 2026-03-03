Radiateur qui ne chauffe plus : ce petit outil à moins de 2 € relance tout, si vous n'oubliez pas cette étape cruciale

Votre radiateur est brûlant en bas mais glacé en haut alors que la chaudière tourne ? Une clé à moins de 2 € promet de tout changer, si vous respectez une étape capitale.

Un radiateur qui ne chauffe plus alors que la chaudière tourne, ça met vite les nerfs à vif. Le bas de l’appareil est brûlant, le haut reste glacé, le salon ne dépasse pas 18 °C et l’on s’imagine déjà une panne grave, voire une grosse facture de plombier.

Dans une grande majorité de cas, le problème vient pourtant d’un simple bouchon d’air dans le circuit de chauffage. Un petit outil métallique à moins de 2 € suffit à rendre le radiateur chaud du haut en bas, mais seulement si une étape finale, souvent négligée, est bien réalisée.

Radiateur chaud en bas, froid en haut : le signe typique d’air dans le circuit

Quand l’installation fonctionne depuis des mois, de l’air finit par s’accumuler dans les tuyaux. Comme il est plus léger que l’eau, il remonte et forme une poche en partie haute du radiateur. L’eau chaude circule alors uniquement en bas, la pièce reste fraîche alors que la chaudière consomme autant.

Autres indices parlants : des bruits de « glouglou » dans les tuyaux ou plusieurs radiateurs tièdes sur leur partie supérieure. Ce tableau oriente d’abord vers un excès d’air, pas vers une chaudière hors service, et c’est plutôt une bonne nouvelle pour le portefeuille.

La clé de purge à moins de 2 € : l’outil malin pour relancer la chauffe

La solution tient dans une poche. La clé de purge, aussi appelée clé carrée ou clé papillon, mesure souvent 5 mm et se trouve en quincaillerie ou magasin de bricolage pour moins de 2 €. Elle s’emboîte sur la petite vis de purge située en haut du radiateur, à l’opposé du robinet thermostatique. Un tournevis plat peut parfois convenir, mais la clé limite les dérapages et les fuites intempestives.

Avant d’agir, on coupe le chauffage et on laisse les radiateurs refroidir. L’eau du circuit est souvent noire, chargée de boues, mieux vaut protéger le sol. On prépare alors :

Une clé de purge de 5 mm ;

Un récipient pour recueillir l’eau ;

Un chiffon ou une vieille serviette.

On place le récipient sous l’orifice, on tourne doucement la vis dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. L’air s’échappe en sifflant, puis viennent des crachotements, enfin un filet d’eau continu. À ce moment, on referme sans forcer et on essuie.

Pression de la chaudière : l’étape cruciale après la purge à ne surtout pas oublier

En laissant sortir de l’air et un peu d’eau, la pression de la chaudière baisse forcément. Si elle passe sous 1 bar, la plupart des appareils se mettent en sécurité : plus de chauffage ni d’eau chaude. Il faut donc vérifier le manomètre, ce cadran avec une aiguille en façade ou sous la chaudière. Pour une maison standard, la zone idéale se situe généralement entre 1 et 1,5 bar.

Si l’aiguille est trop basse, on ouvre doucement le robinet de remplissage, souvent noir ou bleu, tout en surveillant la montée de pression, puis on referme dès que l’on atteint la bonne valeur. Radiateurs homogènes, chaudière qui force moins et consommation en baisse : répété au début de chaque saison de chauffe, ce geste simple évite bien des frissons, et pour moins de 2 €, on garde la main sur son confort thermique quotidien.