Ne laissez plus vos pots au sol : cet accessoire à 19,99 € chez B&M donne tout le relief à votre jardin et du style

À l’heure où les terrasses se réinstallent, un cache-pot sur pied B&M à 19,99 € promet de réveiller balcons et jardins. Comment ce support BOTANICA change la perspective sans alourdir le budget ?

Les beaux jours reviennent, les tables de jardin ressortent, mais les pots restent souvent au même niveau, rangés au sol. Même avec de jolies plantes, la terrasse paraît plate, sans mise en scène, et l’on se lasse de cet extérieur sans relief.

Dans les rayons de B et M France, un accessoire répond à ce problème : un cache-pot sur pied B et M en métal signé BOTANICA, affiché à 19,99 €. Ce support transforme un pot en point de vue, relève le feuillage et structure le décor du balcon ou du jardin. Un détail qui bouleverse la perspective.

Surélever les plantes pour un jardin plus vivant

Aligner tous les pots au sol écrase le regard. En surélevant une ou deux plantes grâce à ce support en fer de 24 x 24 x 54 cm, le décor gagne en profondeur. Les variétés retombantes, comme le lierre ou certaines fougères, forment alors une cascade nette, sans feuilles qui traînent sur le carrelage.

« Si vous avez déjà essayé de faire pousser des semis sur un rebord de fenêtre exposé aux courants d’air ou de garder des herbes du supermarché en vie plus d’une semaine, vous savez à quel point la culture intérieure peut être trompeusement difficile. » analyse le magazine Homes and Gardens, qui ajoute : « Ce qui rend cette pièce si attrayante, c’est l’équilibre qu’elle établit. Elle soutient un bon entretien des plantes tout en faisant office de décoration. »

Cache-pot sur pied BOTANICA chez B et M : design et petit prix

Ce cache-pot sur pied en fer finition métal noir s’accorde avec une terrasse bohème comme avec un balcon épuré tout en restant stable. Une maître jardinière décrit le kit DOFTRIPS d’IKEA comme « essentiellement une mini serre compacte. Il comprend un plateau pour quatre semis, un dôme d’humidité avec ventilation, et de petits supports pour plantes », explique une maître jardinière à Maison et Travaux. Le support BOTANICA garde ce côté pratique mais sert surtout de socle déco.

Affiché à 19,99 €, ce modèle reste bien en dessous des prix relevés dans les comparatifs de cache-pots sur pied, souvent entre 30 € et 70 € selon MeilleurTest. Ce tarif permet d’en acheter plusieurs pour composer un trio de hauteurs différentes sans exploser le budget, idéal pour rythmer un grand balcon.

Idées déco avec le cache-pot sur pied B et M

Sur un balcon étroit, placer le support contre la rambarde libère le passage tout en amenant le feuillage au niveau du regard. Au pied, quelques pots plus larges directement au sol créent une composition en escalier facile à réussir.

Pour la plante, des géraniums ou pétunias retombants fonctionnent très bien, tout comme un lierre panaché. Dans les magasins B et M France, ce modèle fait partie des arrivages de saison et la disponibilité varie selon les points de vente. Le site propose un outil de vérification de stock et le Click and Collect, pratique pour réserver le cache-pot BOTANICA indiqué « En stock » ou « Stock limité » avant de se déplacer.