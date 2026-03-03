Figuier : c’est le moment de tailler, mais cette coupe de fin d’hiver peut ruiner vos figues sans prévenir

Fin d’hiver, beaucoup s’empressent de tailler leur figuier pour le « nettoyer », sans imaginer l’impact sur la future récolte. Et si ce réflexe annulait vos figues ?

Le feuillage est splendide, ample et d’un vert profond, offrant une ombre délicieuse tout l’été. Pourtant, quand vient le moment où les branches devraient ployer sous les figues dorées, la récolte reste maigre, voire inexistante. Beaucoup de jardiniers constatent ce paradoxe : un figuier superbe, mais presque sans fruits.

Ils ont paillé, arrosé avec mesure, banni les produits chimiques, bref soigné l’arbre comme il faut. La réponse à cette énigme se cache pourtant dans un geste d’apparence anodine, posé bien avant les beaux jours : cette envie de tailler son figuier à la sortie de l’hiver. Ce n’est pourtant pas l’arbre qui est en cause.

Feuillage luxuriant, fruits absents : la taille de mars qui fait tout perdre

Quand la météo annonce 17 ou 18 °C au cœur de l’hiver, la tentation de « tout faire » au jardin revient. On sort le sécateur, on raccourcit les extrémités pour redonner une jolie silhouette. Problème : chez le figuier, les figues se développent surtout sur le bois de l’année précédente, et plus précisément au bout des rameaux formés l’été dernier. Ce sont ces pointes, déjà gorgées de futures figues invisibles, que beaucoup coupent sans le savoir.

En mars, ce réflexe de « rafraîchir » supprime donc les rameaux porteurs de fruits, ce qui condamne la récolte à venir. À cette fragilité s’ajoute le risque météo : si la douceur réveille les bourgeons puis qu’un coup de froid survient, « une fleur épanouie peut geler », explique Didier Willery sur France Bleu, et toute la fructification peut être compromise. Double peine pour le figuier, double déception pour le jardinier.

Voir ce qui se passe dans les rameaux avant de sortir le sécateur

Comprendre où naissent vraiment les figues change tout. Les extrémités des branches formées l’été précédent renferment, sous leurs petites écailles, les embryons des fruits de l’année. Couper ces pointes revient à jeter à la poubelle des dizaines de figues avant même qu’elles ne grossissent. À l’inverse, en automne, l’arbre entre en repos végétatif : en octobre, ces mêmes rameaux servent très bien au bouturage, preuve qu’ils concentrent tout le potentiel de la saison suivante.

Au moment de tailler son figuier, gardez en tête une règle simple :

ne couper que le bois mort, cassé ou clairement malade ;

éliminer une branche qui se frotte et blesse une autre ;

supprimer quelques rejets en surplus au pied, en gardant les plus vigoureux.

Le tout avec un sécateur propre et désinfecté pour éviter les champignons. « Moins on taille, plus on a de fleurs », rappelle Didier Willery à propos des rosiers, et cette philosophie vaut aussi pour le figuier.

Quand intervenir sans ruiner les figues de l’été

Si possible, évitez le grand coup de sécateur en mars : laissez les extrémités intactes et contentez-vous d’un nettoyage léger une fois les fortes gelées passées. Les tailles vraiment importantes se planifient plutôt après la récolte ou à l’automne, quand l’arbre commence son repos. Octobre, par exemple, est un bon moment pour reprendre une charpente trop encombrante et récupérer au passage quelques boutures.

Concrètement, commencez toujours par observer : repérez les branches sèches, noircies ou malades et coupez-les au ras, avec une coupe nette. Laissez respirer le centre de l’arbre sans raccourcir systématiquement chaque branche. En cas de redoux suivi d’un froid annoncé, gardez des voiles de protection prêts à être installés. En quelques saisons, ce petit changement de geste transforme un figuier décoratif en arbre vraiment généreux, sans effort supplémentaire.