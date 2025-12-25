Feuilles de laurier tachées : ce signe à contrôler d'urgence avant de condamner toute votre haie

Qui n’a jamais sursauté en découvrant, un matin d’hiver, des taches brunes sur les feuilles bien lustrées de son laurier ? Cette haie que l’on croyait indestructible semble soudain vulnérable, et la question s’impose : simple caprice du froid ou début d’un problème capable de ruiner tout le massif ?

Pour les haies de laurier-cerise comme pour le laurier-sauce du potager, des feuilles marquées peuvent annoncer un simple stress hivernal ou révéler des champignons et ravageurs bien installés. Avant d’arracher, de tout couper ou de pulvériser au hasard, quelques points précis sont à vérifier pour savoir où vous en êtes.

Feuilles de laurier-cerise tachées : l’empreinte du froid

En plein hiver, le laurier-cerise garde son feuillage, mais ses tissus gorgés d’eau réagissent violemment aux gelées franches. Un épisode de froid intense provoque une cristallisation de l’eau dans les cellules, qui éclatent ou se déshydratent : apparaissent alors des taches brunes, sèches, d’aspect cartonné, souvent sur les feuilles les plus exposées au vent. Ces marques restent localisées, n’émettent ni odeur ni suintement, et les bourgeons demeurent intacts.

Face à ce type de dégâts de gel, la meilleure réaction reste la patience. Les spécialistes conseillent de garder les feuilles abîmées jusqu’au printemps, car elles jouent un rôle de bouclier, puis de pratiquer une taille douce en mars ou avril, une fois les gros risques de gel passés. Un léger binage au pied, un paillage protecteur et un arrosage modéré si l’automne a été sec suffisent à aider la plante à repartir. Pour utiliser les feuilles mortes saines, "Le terreau de feuilles mortes offre un substrat très intéressant pour le jardinier", assure Le Potager Permacole, cité par Maison Travaux.

Quand les taches signalent une maladie ou des insectes

Si les marques apparaissent après une période humide plutôt qu’après un gel, l’hypothèse change. Des taches brun foncé ou presque noires qui se multiplient, parfois cerclées d’un halo jaunâtre, puis qui laissent de petits trous dans le limbe évoquent une maladie cryptogamique comme la criblure. Ces champignons profitent d’un sol mal drainé, d’arrosages répétés sur le feuillage et d’arbustes plantés trop serrés, dont les feuilles restent longtemps mouillées.

D’autres signaux doivent alerter : un feutrage blanc qui recouvre les jeunes feuilles fait penser à l’oïdium ; un dépôt noir de suie qui s’efface au doigt, associé à des feuilles collantes, correspond plutôt à la fumagine, conséquence des miellats de pucerons, cochenilles ou psylles, fréquents sur le laurier-sauce. Des encoches irrégulières sur les bords du feuillage trahissent la présence d’otiorrhynques. Un contrôle régulier du dessous des feuilles et de la base des tiges, une à deux fois par mois, aide à repérer ces attaques assez tôt.

Les bons réflexes avant qu’il ne soit trop tard

Avant d’intervenir, quelques repères concrets aident à décider si l’on peut attendre, traiter soi-même ou appeler un professionnel.