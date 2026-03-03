On vous dit d'arrêter ce jeu avec votre chien : pourquoi c'est parfois une erreur, selon la science

On vous a peut‑être déjà dit que le jeu de traction avec son chien fabrique un animal dominant et agressif. Entre idées reçues et vrais risques physiques, la science apporte une réponse surprenante.

Dans beaucoup de familles, le moment préféré reste la corde qui vole dans le salon, le chien bien planté au bout. Puis une phrase tombe, souvent au parc ou chez un proche : « Ne joue jamais à tirer la corde, ça rend les chiens dominants et agressifs ! ». Difficile ensuite de jouer sans appréhension.

Cette mise en garde circule depuis des années, reprise par certains maîtres, parfois par des éducateurs encore attachés à la vieille idée de « chef de meute ». Pourtant, des travaux menés sur des duos humain-chien, dont une étude publiée en 2003 sur une cinquantaine de binômes, racontent une histoire bien différente. Et bien plus rassurante.

Jeu de traction avec son chien : un besoin naturel, pas une prise de pouvoir

Le jeu de traction avec son chien, ou tir à la corde, consiste simplement à se disputer un jouet avec la gueule d’un côté, la main de l’autre. Pour l’animal, c’est l’occasion de rejouer des séquences de chasse : attraper, tirer, secouer un objet. Grognements, yeux brillants, muscles tendus traduisent surtout l’excitation, pas la haine.

Les spécialistes qui ont analysé ces interactions observent que les chiens qui jouent souvent au tug sont plutôt plus proches de leur humain. Une étude parue dans une revue scientifique sur le bien-être animal, portant sur environ cinquante duos, n’a pas trouvé que le tirer à la corde augmentait l’agressivité. Le point sensible, c’est la manière de cadrer le jeu.

Agressivité, dominance : ce que la science voit vraiment pendant le jeu

Quand un chien se lâche sur un jouet, il exprime surtout son instinct de prédation canalisé. Les éducateurs modernes rappellent qu’un grognement grave, une queue qui remue, des pauses pour reprendre le jeu restent typiques d’un jeu coopératif. L’agressivité réelle, elle, se voit dans le corps raide, le regard dur, le refus de lâcher même hors contexte ludique.

Les travaux cités par des vétérinaires comportementalistes convergent : le jeu de traction avec son chien ne crée pas un chef de meute. Les cas problématiques apparaissent surtout chez des animaux déjà agressifs, très protecteurs de leurs jouets ou souffrant de douleurs. Pour les autres, ce moment devient un puissant ciment affectif, à condition que l’humain garde la main sur les règles.

Continuer à tirer à la corde sans danger : les bons réflexes à adopter

Les véritables craintes des vétérinaires concernent surtout le dos et les cervicales du chien. Secouer le jouet de haut en bas, ou soulever l’animal suspendu à la corde, écrase la colonne comme un ressort comprimé et peut favoriser des hernies discales, surtout chez les petits gabarits ou les chiens au dos long. Mieux vaut donc rester au ras du sol, avec quelques repères simples :

Laisser toujours les quatre pattes au sol et tirer en mouvements horizontaux, sans à-coups.

C’est l’humain qui lance et qui termine la partie, en rangeant le jouet hors de portée.

Apprendre un signal clair de lâcher (« donne » ou « tu laisses ») en échange d’une friandise, puis du retour au jeu.

Arrêter immédiatement dès que les dents touchent la peau ou si le chien s’excite au point de ne plus répondre.

Éviter ce jeu avec un chiot très jeune ou un chien souffrant du cou ou du dos, en demandant conseil au vétérinaire.

Sources Mon Jardin Ma Maison

