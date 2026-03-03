Frelon asiatique au jardin : ce signe sur ses pattes au printemps 2026 doit vous inquiéter pour vos abeilles

Au printemps 2026, une grosse « guêpe » sombre peut tourner en vol stationnaire au‑dessus de vos massifs. S’il s’agit d’un frelon asiatique à pattes jaunes, vos abeilles et vos récoltes sont en jeu.

Avec le retour de la douceur au printemps 2026, les outils ressortent, les massifs se réveillent, les premiers bourgeons éclatent et le ballet des insectes reprend au jardin. Au milieu des abeilles et des bourdons, un visiteur plus inquiétant peut pourtant apparaître : un gros insecte sombre qui reste en vol stationnaire juste au‑dessus des fleurs.

Vu de loin, on pense à une simple guêpe ou à un frelon européen un peu massif. En réalité, il peut s’agir du frelon asiatique à pattes jaunes, un prédateur redoutable pour les abeilles et la pollinisation. Un seul détail sur son corps permet pourtant de lever le doute et doit vous alerter.

Frelon asiatique ou guêpe : les pattes jaunes qui trahissent l’intrus

Le frelon asiatique présente une allure nettement plus sombre que nos espèces locales. Son thorax est brun très foncé, presque noir, son abdomen porte des segments noirs avec une bande orange bien marquée à l’extrémité et, surtout, ses pattes sont bicolores. Les extrémités affichent un jaune citron très vif : ce sont ces pattes jaunes qui lui valent son surnom et permettent de le reconnaître d’un coup d’œil.

Pour ne pas vous tromper, gardez en tête ces signes au jardin :

corps globalement sombre, qui paraît presque noir de loin ;

seul large anneau orangé au bout de l’abdomen, pas de rayures jaunes partout ;

pattes fines avec extrémités franchement jaunes, comme des petites chaussettes.

Printemps 2026 : reines fondatrices et nids de frelon aux portes du jardin

Avec la hausse des températures, les reines fondatrices de frelon asiatique sortent de leur torpeur hivernale. Elles ont passé l’hiver cachées dans des tas de bois, sous des tuiles ou dans le sol et partent chercher un endroit pour installer un nid primaire, souvent de la taille d’une orange, à hauteur d’homme : cabanon, rebord de toiture, buisson dense.

Si ce premier nid n’est pas repéré, la colonie peut rapidement grossir jusqu’à compter plusieurs milliers d’individus d’ici l’été. Le frelon asiatique devient alors un véritable cauchemar pour les abeilles : il pratique le vol stationnaire devant les ruches ou les zones de butinage, capture les ouvrières pour nourrir ses larves et sa simple présence engendre un stress considérable. Les abeilles n’osent plus sortir, la pollinisation recule et les récoltes de fruits et de légumes suivent la même pente.

Que faire si vous voyez ce frelon à pattes jaunes près de chez vous

En cas d’identification certaine d’un frelon asiatique ou, pire, d’un début de nid, la prudence est de mise. N’essayez jamais de détruire un nid vous‑même, surtout s’il devient volumineux : des attaques massives peuvent survenir lorsque la colonie se sent menacée. Le bon réflexe reste de s’éloigner, de mettre enfants et animaux à l’abri, puis de contacter votre mairie ou des professionnels spécialisés.

Côté prévention, le piégeage au printemps reste un sujet sensible : il doit se faire sur une courte période, en mars et avril, avec des pièges vraiment sélectifs pour viser les reines sans piéger tous les autres insectes du jardin. Une observation régulière des rebords de fenêtres, cabanons et haies aide beaucoup. Et si vous voyez au ras du sol une petite guêpe solitaire qui creuse des trous, il s’agit sans doute d’une guêpe fouisseuse, discrète alliée du potager qui régule mouches et chenilles plutôt que d’un envahisseur.