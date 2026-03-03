Tondeuse à gazon : ces 6 gestes à faire en février pour éviter les pannes et une pelouse massacrée au printemps

En février, pendant que la pelouse se repose, votre tondeuse à gazon réclame quelques gestes d’entretien simples pour éviter les pannes du printemps. Quels contrôles viser en priorité pour qu’elle reparte au quart de tour ?

Entre deux averses de février, la tondeuse à gazon dort encore au fond de l’abri. On sait qu’elle a avalé des centaines de mètres carrés l’an dernier, mais on referme souvent la porte en se disant qu’on verra ça au premier rayon de soleil.

Ce mois charnière, ni vraiment hiver ni déjà printemps, est pourtant idéal pour un léger entretien de la tondeuse en février. En lui consacrant une petite heure maintenant, on évite les démarrages capricieux et les lames qui arrachent l’herbe au moment où la pelouse repart, de quoi se simplifier toute la saison.

Février, le moment malin pour préparer sa tondeuse à gazon

Une tondeuse bien entretenue ressemble à une voiture qui démarre du premier coup : on n’y pense plus, tout se fait sans forcer, sans bruit suspect, sans à-coups. Prendre les devants avant le printemps limite les pannes, les coupes irrégulières et les séances de tonte qui tournent au bras de fer.

C’est aussi une façon douce de reprendre contact avec le jardin, pendant que la pelouse dort encore. On redonne un coup de propre, on vérifie deux ou trois points, et si un doute persiste sur la lame ou la vidange, un passage en magasin de bricolage permet d’obtenir un conseil sans se compliquer la vie.

Les 6 gestes simples pour qu’elle reparte au quart de tour

Même stockée au sec, une tondeuse à gazon mérite un petit contrôle avant la reprise. Ces six actions tiennent en une heure et font souvent la différence entre une tonte fluide et une vraie corvée :

Nettoyer le dessous du carter en retirant l’herbe séchée avec une spatule en bois ou une brosse métallique souple, pour éviter la rouille, améliorer la circulation de l’air et limiter l’usure prématurée de la lame.

Affûter ou faire affûter la lame, car une lame émoussée ne coupe pas, elle déchire, ce qui jaunit la pelouse et fatigue le moteur ; une simple lime plate suffit si l’on est bricoleur, sinon un affûteur s’en charge.

Vérifier le filtre à air des tondeuses thermiques, le dépoussiérer délicatement ou le remplacer selon son état, car un filtre encrassé nuit au bon fonctionnement du moteur.

Contrôler la batterie et les câbles sur les modèles électriques ou sans fil, vérifier les connexions et la gaine, puis faire une recharge complète pour conserver une bonne capacité.

Regarder le niveau et l’aspect de l’huile sur une thermique et réaliser une vidange si elle est sombre ou épaisse, une vidange par an suffisant souvent à prolonger la vie du moteur.

Regonfler les pneus si la tondeuse en possède et huiler légèrement les axes des roues, afin de tondre sans tirer ni pousser de travers.

Pris séparément, ces gestes demandent peu de matériel et presque pas de technique. Ensemble, ils permettent à la machine de repartir proprement et de traverser la saison sans accroc inutile.

Adapter ces gestes à votre tondeuse et à votre façon de jardiner

Les bases restent les mêmes pour presque tous les modèles : nettoyage du carter, soin de la lame et contrôle des roues. Les étapes liées au filtre à air et à la vidange concernent surtout les moteurs thermiques, alors que la vérification des câbles et de la batterie vise les tondeuses électriques ou sans fil ; chacun pioche donc dans la liste selon son appareil.

Mieux vaut réaliser ce check-up par temps sec, tondeuse arrêtée, débranchée ou batterie retirée, avec une paire de gants pour travailler tranquille. On peut étaler ces gestes sur plusieurs soirées de février, quelques minutes à la fois : au moment où l’herbe se remettra à pousser, la machine sera prête et le premier passage se fera sans mauvaise surprise.

Sources Les Numériques

