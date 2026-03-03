Voici les 4 légumes à semer avant la fin mars pour alléger vos courses et économiser 300 € sur votre budget alimentaire

En pleine inflation, de plus en plus de foyers transforment quelques mètres carrés en arme anti-ticket de caisse. Semés dès mars, quatre légumes clés promettent des économies étonnamment élevées sur les légumes frais.

Les tickets de caisse ont changé de ton ces dernières années. Selon l’INSEE, les prix alimentaires ont grimpé de 22,3 % depuis janvier 2021, et une personne consacre en moyenne près de 295 € par mois à son alimentation. Beaucoup rognent alors sur les légumes frais, pourtant au cœur des repas du quotidien.

Dans ce contexte, un simple potager familial devient un allié du portefeuille. Mars offre une période discrète mais idéale : la terre se réchauffe, reste humide, les ravageurs sont encore peu nombreux. Semer les bons légumes à semer en mars peut transformer quelques mètres carrés de terre ou quelques bacs de balcon en réserve de repas pour le début de l’été.

Pourquoi les légumes à semer en mars allègent votre budget alimentaire

Les enquêtes montrent qu’un foyer français dépense en moyenne entre 430 et 480 € par mois pour son budget alimentaire, et jusqu’à 600 à 750 € pour une famille avec enfants. Entre 40 et 45 % de cette somme part dans les produits frais. Quand une salade se vend autour de 1,45 € pièce et un sac de 2,5 kg de pommes de terre 4,20 €, la facture grimpe vite pour quelques garnitures de légumes.

Produire soi-même une partie de ces légumes change la donne. Les articles spécialisés estiment qu’en plantant en mars un quatuor bien choisi de pommes de terre, pois, épinards et laitues, un foyer moyen peut économiser jusqu’à 300 € sur l’achat de légumes frais d’ici juin 2026. L’investissement de départ reste modeste : quelques sachets de graines, un peu de compost et quelques heures au jardin.

Les 4 légumes à semer en mars pour économiser jusqu’à 300 €

Les spécialistes du potager conseillent un quatuor de cultures, toutes à installer dès mars pour profiter des récoltes précoces :

pommes de terre primeur, avec des variétés comme Belle de Fontenay ou Sirtema,

pois ronds ou mangetout, riches en protéines végétales,

épinards de printemps, parfaits en jeunes pousses,

laitues de printemps, en particulier les laitues à couper.

La pomme de terre reste la star de la rentabilité : un tubercule planté peut produire dix à vingt fois plus lors de la récolte, en pleine terre, en sac ou en tour. Les pois apprécient la fraîcheur de mars et, cultivés sur rames, laissent le sol disponible pour d’autres légumes tout en enrichissant la terre en azote. Les épinards et les laitues, très chers en sachets, se sèment facilement tous les quinze jours pour des récoltes en continu, avec les laitues à couper qui limitent fortement le gaspillage.

Comment transformer ce petit potager de mars en économies concrètes

Sur un petit jardin ou quelques bacs, quelques rangs de pommes de terre, une ligne de pois sur treillage et des carrés d’épinards et de laitues suffisent déjà. Les estimations montrent qu’en ne rachetant presque plus de salades, de pommes de terre nouvelles ni de légumes d’accompagnement pendant l’été, la valeur marchande de la récolte atteint facilement les 300 € d’économies sur les seuls légumes frais.

Certains jardiniers évaluent qu’un potager d’une vingtaine de mètres carrés produit entre 50 et 80 kg de légumes par an, pour une valeur de 150 à 300 €. Tout commence justement en mars : préparation rapide du sol ou des bacs, plantation des pommes de terre et des pois, puis semis échelonnés d’épinards et de laitues tous les quinze jours pour installer une dynamique de récoltes régulières et de dépenses en moins au supermarché.