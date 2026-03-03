Grille de barbecue rouillée : ne la jetez pas, ces 2 ingrédients du placard la rendent comme neuve en quelques minutes

Votre grille de barbecue ressort rouillée après l’hiver et menace le premier repas au soleil. Une poignée de citron vert et de sel pourrait tout changer.

Quand on ressort le barbecue après l’hiver, la scène est la même : une grille brunie, collante, parfois tachetée de rouille. Beaucoup pensent devoir la jeter ou sortir les produits costauds, en se préparant à frotter une partie de l’après-midi.

Or beaucoup de ces traces de rouille restent superficielles et partent avec quelques ingrédients du placard. Ces recettes maison servent aussi pour d’autres taches du quotidien. Pour votre grille de barbecue rouillée, cela se traduit par un nettoyage express plutôt qu’un long décrassage.

Grille de barbecue rouillée : distinguer la casse de la rouille de surface

Première étape, inspecter la grille. Si vous voyez seulement des points orangés sans trous ni métal qui s’effrite, vous pouvez la sauver. Quand les barreaux sont amincis ou gondolés, il vaut mieux les remplacer pour cuisiner tranquille et repartir sur une base saine.

Pour enlever le gras brûlé, on plonge la grille dans de l’eau très chaude avec un peu de bicarbonate de soude ou de savon noir. On laisse quelques minutes, on frotte avec une éponge, on rince : la graisse part et la rouille apparaît.

L’astuce citron et sel qui décape la rouille en un rien de temps

Pour attaquer ces taches, de nombreux tutos recommandent de marier l’acidité du citron vert au côté légèrement abrasif du gros sel. Ce duo ronge la fine couche d’oxydation sans abîmer la grille. Concrètement, on fait comme suit :

Pressez le jus d’un citron vert et mélangez-le à une grosse cuillère de sel.

Étalez cette pâte sur les zones rouillées avec une éponge ou un chiffon.

Laissez agir quelques minutes, puis frottez sans forcer.

Rincez à l’eau savonneuse, puis à l’eau claire, et séchez aussitôt.

Si vous manquez de citron, une moitié d’oignon ou de pomme de terre, parfois saupoudrée d’un peu de sel, peut aussi frotter la rouille de surface. Le trio humidité, légère acidité et frottement fait le travail. Évitez les brosses métalliques à poils, dont certains fils peuvent rester sur la grille et finir dans l’assiette.

Préserver la grille : astuces de pro, cristaux de soude et prévention

Dans l’émission Bonjour ! La Matinale TF1 de TF1 Info, Thomas Cheneau enchaîne les conseils : « Il faut bien respecter les doses parce que si on surdose trop, on risque d’abîmer nos meubles ». « Ça ne coûte trois fois rien de faire ça, c’est redoutablement efficace ». « Vous mettez 500 ml d’eau chaude. L’idée, c’est de faire fondre le percarbonate dans votre vapeur pour pas le boucher ». « Si vraiment, vous voulez enlever à 100% et que ce soit vraiment nickel, moi, j’encourage d’acheter un injecteur-extracteur parce qu’on va injecter donc un produit et l’extraire ». Pour une grille très encrassée, il mise sur les cristaux de soude qu’il faut « bien mélanger les deux pour que les cristaux de soude puissent agir sur la graisse », puis sur un trempage long : « Si vous n’avez pas de grande bassine, vous prenez un grand sac poubelle épais. Vous mettez de l’eau à l’intérieur, de l’eau chaude et vous laissez tremper votre grille à l’intérieur et vous laissez reposer pendant une nuit ». Pour les barbecues du quotidien, quand la rouille reste légère, votre mélange citron et sel, un bon rinçage, un séchage minutieux et un voile d’huile alimentaire suffisent.