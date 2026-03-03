Restes au frigo : ne jetez plus cette courge cuite, 7 recettes express anti-gaspi qui changent tout

Un demi-potiron cuit qui traîne au frigo peut-il vraiment finir ailleurs que dans la poubelle ? Entre chiffres du gaspillage et idées express, ces astuces changent tout.

Un demi-potiron rôti qui attend au frigo, une purée préparée en trop, un fond de soupe oublié : ces restes de potiron cuit finissent souvent à la poubelle alors qu’ils ont encore tout à donner. Or le gaspillage pèse lourd sur le budget du foyer et sur la poubelle, surtout quand il vient de plats mijotés le week-end.

Le potiron cuit garde ses vitamines A et C, ses fibres et son potassium, même réchauffé, tant qu’on ne le laisse pas des heures à peine tiède sur la cuisinière. Surtout, il se transforme en base ultra souple pour une soupe express, un gâteau moelleux, une quiche, un curry ou un hummus. Reste à savoir dans quel plat l’inviter ce soir.

Bien conserver les restes de potiron cuit

Au réfrigérateur, le potiron déjà cuit se garde 3 à 4 jours dans une boîte hermétique. On le range dès qu’il a refroidi, sans le laisser plus de deux heures à température ambiante, car cette zone favorise les bactéries. Odeur fermentée, surface visqueuse ou traces de moisissure signifient qu’il vaut mieux jeter, malgré le coût du gaspillage alimentaire.

Pour une conservation plus longue, le congélateur devient l’allié idéal : morceaux, purée ou même soupe de potiron se gardent environ 3 mois sans perte notable de goût, et une soupe maison se conserve 3 à 6 mois. On portionne 300 à 350 ml pour une entrée, jusqu’à 600 ml pour un plat, on étiquette la date et on ne recongèle pas un reste déjà décongelé.

Sept recettes rapides avec un reste de potiron cuit

Première idée, la soupe express : on mixe le potiron cuit avec du bouillon chaud, un peu de cumin et de gingembre, plus un filet de crème ou de lait de coco. Le gratin minute se fait en répartissant les morceaux dans un plat, en versant un mélange crème-oeuf ou crème végétale, en couvrant de fromage râpé puis en enfournant 15 minutes à 200°C ; pour l’apéritif ou le brunch, les galettes façon rösti combinent potiron écrasé, oeuf, farine et herbes, dorés quelques minutes à la poêle.

En version sucrée, un gâteau moelleux remplace une partie du beurre par de la purée de potiron mélangée à de la farine, des oeufs, du sucre, de la levure et de la cannelle, avant un passage rapide au four. Les trois dernières idées se préparent en quelques minutes : un hummus doux au tahini et pois chiches, une quiche sur pâte brisée avec un appareil crème-oeufs, chèvre ou noix, et un curry rapide au lait de coco, oignon revenu, épinards ou pois chiches.

Astuces zéro déchet autour du potiron

Pour aller au bout du zéro déchet, les graines récupérées se rincent, se sèchent puis se font griller 15 minutes à 160°C avec un filet d’huile et du sel, pour un snack croustillant riche en zinc et en magnésium ou un topping de soupe. Toutes ces recettes anti-gaspi fonctionnent aussi avec la courge butternut ou le potimarron, ce qui aide à limiter un gaspillage qui représente environ 150 euros par an et par foyer selon l’Ademe.