Oubliez les Kinder : cette barre croustillante au chocolat, maison plus saine et sans cuisson, change tout

Fatigué des barres de céréales industrielles trop sucrées ? Avec ces barres de quinoa au chocolat sans cuisson, 4 ingrédients suffisent pour un encas croustillant maison.

En plein creux de l’après-midi, quand la fatigue pointe et que l’envie de chocolat se fait pressante, on se retrouve souvent face au même dilemme : attraper une barre du supermarché ou résister. Entre emballages colorés et listes d’ingrédients interminables, le plaisir tourne vite court pour qui veut manger un peu plus léger.

Bonne nouvelle : ces barres de quinoa au chocolat croustillantes changent la donne. Quatre ingrédients du placard, sans cuisson, un simple passage au réfrigérateur et vous obtenez un encas maison à la fois croquant, fondant et rassasiant. Une gourmandise qui rappelle les célèbres barres chocolatées, mais revue en version plus brute. Vous risquez d’y revenir souvent.

Pourquoi miser sur des barres de quinoa au chocolat faites maison ?

Les barres de céréales industrielles affichent souvent sucres raffinés et additifs à rallonge. À l’inverse, une recette maison permet de choisir des ingrédients simples et reconnaissables. Comme le rappelle la créatrice de contenus Sharon Allain : « Stop aux Kinder Country industriels ! Et si tu les faisais toi-même ? C’est bien plus fun et délicieux », explique-t-elle, citée par Marmiton.

Avec ces barres, tout se joue sur quelques choix bien pensés : du quinoa soufflé pour le côté aérien, du chocolat noir 70 % pour l’intensité, du miel ou du sirop d’érable comme sucrant naturel, et de la purée d’amande pour le liant. Parfait pour un goûter des enfants, une pause au bureau ou un snack après le sport, faciles à emporter.

Les 4 ingrédients et la préparation ultra simple, sans cuisson

Pour une plaque de barres croustillantes, il suffit de rassembler quelques produits bruts du placard :

100 g de quinoa soufflé nature, non sucré

50 g de pépites de chocolat noir (au moins 70 % de cacao)

3 cuillères à soupe de miel liquide ou de sirop d’érable

2 cuillères à soupe de purée d’amande blanche ou complète

Dans un grand saladier, versez le quinoa soufflé. Dans un bol, mélangez miel et purée d’amande ; si elle est compacte, tiédissez-la légèrement pour la rendre fluide. Versez ce liant sur le quinoa et enrobez chaque grain sans l’écraser, puis ajoutez les pépites de chocolat. Transférez dans un moule rectangulaire chemisé, répartissez et tassez bien, puis placez au réfrigérateur au moins une heure avant de démouler et de couper en barres.

Astuces croustillant, variantes gourmandes et conservation

Pour des barres qui se tiennent, formez une couche pas trop épaisse dans le moule et appuyez franchement au moment de tasser, ce geste assure le croustillant et le fameux claquement sous la dent. Servez-les bien froides et conservez-les une semaine au réfrigérateur, dans une boîte hermétique et, si besoin, séparées par du papier cuisson.

Pour varier, remplacez une partie du quinoa par des amandes concassées, des noisettes torréfiées ou des pistaches, qui ajoutent de la mâche. Vous pouvez aussi intégrer des fruits secs comme cranberries, raisins ou abricots, voire des graines de chia, de lin ou de courge, en veillant à garder les mêmes quantités de liant pour préserver la cohésion des barres.