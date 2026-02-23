J’ai mis ce plat du rayon surgelé directement au four : le résultat crousti-fondant a bluffé toute la famille

En suivant une tendance des réseaux, j’ai enfourné des raviolis surgelés au four noyés dans une sauce parfumée. Le résultat crousti-fondant a retourné la table, au point de détrôner nos gratins habituels.

Quand le froid tombe tôt le soir, beaucoup rêvent d’un plat chaud qui sent bon sans passer des heures aux fourneaux. Sur les réseaux, une idée fait le buzz : enfourner des raviolis surgelés au four, directement sortis du congélateur, entourés d’une sauce généreuse. Le concept paraît presque trop simple pour être vrai.

Dans une famille adepte des dîners improvisés, ce détournement de raviolis asiatiques surgelés type gyozas ou dumplings a vite été adopté. L’association d’un lait de coco parfumé au curry rouge et de bouchées croustillantes sur le dessus, fondantes dessous, a mis tout le monde d’accord à table, au point de remplacer les gratins de pâtes habituels.

Des jiaozi traditionnels aux raviolis surgelés au four, un plat à partager

Les jiaozi, raviolis chinois du Nouvel An, se mangent bouillis ou poêlés, au milieu de la famille. Pour Margot Zhang, la cuisine chinoise est d’abord une « cuisine que l’on partage », explique-t-elle à l’Académie du Goût. Elle voit d’ailleurs son blog comme « un peu comme un journal » fait pour « montrer les vraies recettes de la cuisine chinoise », un état d’esprit parfait pour ce plat simple et collectif.

Cette mode des raviolis surgelés au four garde cet esprit, mais demande presque zéro technique. Les bouchées encore gelées sont rangées serrées dans un plat à gratin, puis baignées dans une sauce au lait de coco, bouillon de légumes, pâte de curry rouge, ail, gingembre et sauce soja. Au four, la farce reste juteuse tandis que les bords prennent une couleur dorée très appétissante.

Recette express : le gratin de raviolis surgelés au four curry coco

Pour quatre personnes, il suffit de réunir quelques ingrédients courants. La base repose sur l’équilibre entre la douceur du lait de coco et le piquant mesuré du curry rouge :

500 g de raviolis surgelés type gyozas ou dumplings (au poulet ou aux légumes)

400 ml de lait de coco

150 ml de bouillon de légumes

2 cuillères à soupe de pâte de curry rouge

2 gousses d’ail hachées et 1 morceau de gingembre frais d’environ 3 cm, râpé

1 cuillère à soupe de sauce soja salée

Le jus et le zeste de 1 citron vert, coriandre, ciboulette et 1 cuillère à soupe de graines de sésame grillées

Le four est préchauffé à 200 °C. Dans un saladier, lait de coco, bouillon, pâte de curry, ail, gingembre et sauce soja sont simplement fouettés. Les raviolis encore surgelés sont rangés en une seule couche dans un plat à gratin, puis recouverts de sauce aux trois quarts de leur hauteur pour garder le dessus au sec. Le plat cuit 20 à 25 minutes, jusqu’à ce que la sauce bouillonne et que les arêtes dorent, avec 2 minutes sous le gril si l’on veut plus de croustillant, avant d’ajouter citron vert, herbes et sésame.

Astuces crousti-fondantes et bons raviolis surgelés

Secret simple : laisser le dessus des raviolis hors de la sauce et prendre un lait de coco riche. On peut acheter des raviolis surgelés maison dans quelques cantines chinoises.