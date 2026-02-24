Hiver : ces rouleaux croquants aux légumes de saison cachent une sauce onctueuse qui va détrôner vos plats mijotés

Fini les plats d’hiver plombants : ces rouleaux de printemps aux légumes de saison misent sur le cru croquant et une sauce cacahuète irrésistible. Quels gestes transforment ce dîner ultra simple en vrai moment de fête ?

Février traîne, les plats mijotés s’enchaînent et un besoin de fraîcheur commence à se faire sentir dans les assiettes. On rêve d’un dîner léger mais rassasiant, croquant sous la dent et coloré comme un marché de printemps. Tout en restant simple à préparer, sans cuisson compliquée.

C’est exactement ce que proposent ces rouleaux de printemps d’hiver : une salade de légumes racines crus enfermée dans une fine feuille de riz, à tremper dans une sauce cacahuète ultra onctueuse au citron vert. Une recette ludique, économique, qui transforme le chou et la carotte en bouchées de fête. Un détail change tout dans ce rituel de trempette.

Rouleaux de printemps d’hiver : des légumes de saison en habit croquant

Ici, on parle d’une salade roulée : des légumes d’hiver crus, bien croquants, cachés dans une galette de riz. Le chou rouge donne la couleur pourpre et la mâche, la carotte apporte sa douceur. La menthe fraîche, elle, coupe la richesse de la cacahuète. Le créateur culinaire Simon Auscher résume d’ailleurs sa philosophie par cette formule : » Pas végétarien / Amoureux des légumes. », confiait-il à Femme Actuelle.

Pour 4 personnes, la liste reste courte et bon marché, avec des produits que l’on trouve partout en ce moment :

8 grandes feuilles de riz (22 cm)

100 g de vermicelles de riz

1/4 de chou rouge

2 à 3 carottes

1 bouquet de menthe fraîche

Pour la sauce : 2 c. à soupe de beurre de cacahuète, 1 c. à soupe de sauce soja, le jus d’1 citron vert et un peu d’eau chaude

On peut enrichir avec quelques lamelles de tofu fumé, des crevettes ou des bâtonnets de radis noir et de betterave crue, toujours pour garder le croquant.

Les gestes clés pour réussir le roulage de vos rouleaux de printemps d’hiver

On commence par cuire les vermicelles de riz, plongés quelques minutes dans l’eau bouillante, puis aussitôt rincés à grande eau très froide pour stopper la cuisson et éviter qu’ils ne collent. Pendant qu’ils s’égouttent, le chou rouge est émincé le plus finement possible et les carottes sont râpées : plus les morceaux sont fins, plus la bouchée sera agréable.

Pour le montage, une grande assiette d’eau tiède et un torchon propre humide suffisent. Chaque feuille de riz trempe quelques secondes, juste le temps de s’assouplir, puis est posée sur le torchon. On dépose une petite bande de vermicelles, une couche de chou, de carotte et des feuilles de menthe entières, on rabat les côtés et on roule serré pour obtenir un cylindre compact. Les rouleaux finis se gardent quelques heures, espacés dans un plat et recouverts d’un linge humide, afin qu’ils restent souples.

La sauce cacahuète ultra onctueuse qui change ces rouleaux de printemps

Dans un bol, on mêle le beurre de cacahuète à la sauce soja et au jus de citron vert, puis l’eau chaude est versée peu à peu en fouettant jusqu’à ce que la sauce nappe la cuillère. Ail, gingembre râpé et une pointe de piment peuvent la rendre plus vibrante.

Servis aussitôt roulés, ces rouleaux de printemps aux légumes d’hiver se trempent un à un dans leur sauce crémeuse, avec du tofu fumé ou des crevettes et une infusion au gingembre pour prolonger le jeu chaud-froid.