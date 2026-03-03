Rappel conso chez Carrefour Market : cette charcuterie d'apéro suspectée de Listeria ne doit plus être mangée en France

Une caillette boule VPF JULES COURTIAL vendue notamment chez Carrefour Market Miribel, dans l'Ain, fait l'objet d'un rappel pour suspicion de Listeria. Comment savoir si le lot 2260154 déjà dans votre frigo vous expose vraiment ?

Une charcuterie très appréciée des apéros familiaux fait l’objet d’un rappel conso Carrefour Market. Vendue notamment au Carrefour Market Miribel, dans l’Ain, mais aussi via plusieurs grossistes en France, cette spécialité a été retirée des rayons pour suspicion de contamination par la bactérie Listeria monocytogenes.

Derrière cette alerte se cache une caillette, spécialité ardéchoise et drômoise prête à être dégustée chaude ou froide. Commercialisée sous la marque JULES COURTIAL, elle a conquis de nombreux foyers. Un lot précis est désormais visé pour charcuterie suspectée de Listeria. Un simple coup d’oeil à l’étiquette peut tout changer.

Rappel conso Carrefour Market : quelle caillette JULES COURTIAL est concernée ?

Les barquettes en cause sont des Caillette boule VPF de la marque JULES COURTIAL, fabriquées par la société DROME ARDECHE TRADITION. Cette spécialité de charcuterie, à base de chair à saucisse et de légumes, se présente en boule prête à réchauffer ou à servir froide avec une salade.

Le rappel produit vise le lot 2260154 pour deux formats : Caillette boule VPF 2 x 170 g, code GTIN 3327780340025, et Caillette boule VPF 8 x 170 g. Toutes portent la date limite de consommation du 6 mars 2026 et la marque de salubrité 26 057 001. Ces caillettes ont été vendues via Carigel Gineys, Promocash Valence, Brivegel Besset et au Carrefour Market Miribel, dans l’Ain.

Quels risques de listériose avec cette charcuterie suspectée de Listeria ?

La bactérie Listeria monocytogenes est responsable de la listériose, une infection alimentaire qui provoque souvent fièvre, maux de tête et courbatures, proches d’une grippe. Le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines, les symptômes pouvant apparaître longtemps après la consommation du produit contaminé.

Des formes graves avec complications neurologiques peuvent se produire. Les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées sont les plus exposées, avec un risque d’atteinte materno-foetale pendant la grossesse. Pour ces publics fragiles, tout épisode de fièvre, de maux de tête ou de douleurs musculaires après avoir mangé ces caillettes doit conduire à demander un avis médical.

Que faire si vous avez acheté cette caillette chez Carrefour Market ou chez un grossiste ?

Les barquettes de Caillette boule VPF JULES COURTIAL concernées ne doivent plus être consommées, même bien réchauffées. Rapportez-les au point de vente, à Carrefour Market Miribel ou chez les distributeurs cités, pour obtenir un remboursement, en gardant si possible ticket de caisse ou photo de l’emballage. Vous pouvez aussi les détruire, sans qu’elles puissent être récupérées. La procédure de rappel est annoncée comme valable jusqu’au 6 mars 2026.

Si vous avez déjà mangé une caillette du lot 2260154, surveillez l’apparition de fièvre, de maux de tête ou de courbatures dans les semaines suivantes et consultez rapidement un médecin en signalant ce produit rappelé. Femmes enceintes, personnes âgées ou immunodéprimées peuvent demander un avis même sans symptômes, et doivent écarter toute caillette de ce lot encore au frigo après le 6 mars 2026. Pour vérifier les références, la fiche dédiée reste accessible sur le site officiel RappelConso.