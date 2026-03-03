Biocoop retire ces deux thons très populaires, jugés trop toxiques au mercure : êtes-vous directement concerné ?

Depuis le 1er janvier 2026, Biocoop a retiré deux espèces de thon de ses 740 magasins, invoquant des risques liés au mercure et à la surpêche. Cette décision choc pourrait bien rebattre les cartes dans l’assiette des consommateurs français.

Au rayon poissonnerie de Biocoop, des clients ont commencé l’année avec une mauvaise surprise : certaines boîtes de thon ont disparu sans explication immédiate. Pour une enseigne censée garantir des produits plus sûrs que la moyenne, ce silence sur des références aussi populaires intrigue et interroge les habitudes d’achat.

Depuis le 1er janvier 2026, Biocoop a en réalité acté le retrait définitif de deux espèces phares, le thon albacore et le thon obèse, dans ses quelque 740 magasins en France. Un tournant présenté comme sanitaire et écologique, qui ravive une question dérangeante : notre thon est‑il devenu trop chargé en toxiques ?

Biocoop retire le thon albacore et le thon obèse dans tous ses magasins

Les poissons visés sont le thon albacore, Thunnus albacares, souvent appelé thon jaune, et le thon obèse, Thunnus obesus, aussi connu sous le nom de patudo. Ces deux grands prédateurs comptaient parmi les classiques du rayon frais et des conserves et représentaient encore près de 7 % de l’offre mer de l’enseigne en 2024.

Selon les données internes, environ 200 tonnes de ces thons, pour près de 4 millions d’euros de chiffre d’affaires, ont encore été vendues en 2024 sur un total d’environ 1,79 milliard d’euros. Abandonner de tels volumes implique une réorganisation complète des contrats de pêche, des rayons marée et des habitudes des clients fidèles.

Mercure et bioaccumulation : pourquoi ces thons inquiètent les experts

Le motif principal invoqué par Biocoop est la présence de mercure dans la chair de ces grands poissons. Prédateurs situés en haut de la chaîne alimentaire, ils mangent toute leur vie des proies déjà contaminées, un mécanisme appelé bioaccumulation. Plus le thon est gros et âgé, plus il concentre de métaux lourds, sans pouvoir les éliminer.

Le mercure, sous forme méthylée, est classé neurotoxique pour le système nerveux central. Fin 2024, les ONG Bloom et Foodwatch ont relayé une étude indiquant qu’environ 1 boîte de thon sur 10 dépasse la limite réglementaire de mercure fixée pour le thon frais, soit 1 mg par kilo. Les femmes enceintes, les jeunes enfants et les gros consommateurs de thon sont particulièrement exposés.

Quelles alternatives après le retrait du thon albacore et obèse chez Biocoop ?

À cette alerte santé s’ajoute la pression écologique qui pèse sur les stocks de thon albacore et obèse, fortement ciblés par la pêche industrielle au moyen de dispositifs de concentration de poissons, les DCP, peu sélectifs. Biocoop oriente désormais ses achats vers le thon listao et le thon germon, plus petits, moins chargés en métaux lourds, et vers des pêches à la ligne ou à la canne.

Pour les consommateurs, l’enseigne met en avant d’autres choix de protéines marines ou végétales. Les petits poissons gras comme la sardine, le maquereau ou l’anchois, situés plus bas dans la chaîne alimentaire, sont moins contaminés, riches en oméga‑3 et leurs stocks se renouvellent plus vite. Les consommateurs peuvent, par exemple :

Miser sur des conserves de sardines, maquereaux ou anchois issus de pêcheries côtières.

Choisir du thon listao ou germon indiqué comme pêché à la ligne ou à la canne.

Varier avec des sources végétales de protéines comme les algues, les légumineuses ou les oléagineux.