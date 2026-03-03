Mal de gorge : chaud, froid ou tiède ? Cette façon de boire que les médecins recommandent mais qu’on zappe

Entre tisane brûlante et eau glacée, le mal de gorge divise les foyers en plein hiver. Médecins et études réhabilitent le froid et redonnent sa place à l’hydratation.

Matin froid, réveil douloureux, cette impression de lames de rasoir dans la gorge qui transforme la simple déglutition en épreuve. Devant le plan de travail, beaucoup hésitent : tasse de tisane fumante ou grand verre d’eau bien fraîche. Le geste paraît anodin, pourtant chacun a son avis bien tranché, souvent hérité de la famille.

Quand on a un mal de gorge, faut‑il vraiment privilégier une boisson brûlante, ou au contraire du froid qui « attraperait » la gorge et aggraverait l’inflammation ? Derrière cette question « faut‑il boire chaud ou froid ? » se cache un mythe tenace. Les médecins décrivent en réalité une stratégie beaucoup plus souple.

Chaud ou froid : ce que les boissons font à un mal de gorge

Les boissons chaudes ou tièdes restent la valeur refuge quand la gorge pique sans brûler. Elles détendent les muscles et augmentent la salivation. « En favorisant cette humidification, on soutient directement l’immunité locale », explique le Dr Gérald Kierzek, directeur médical de Doctissimo. « L’eau chaude procure une sensation d’apaisement », ajoute l’ORL Cameron Wick dans Top Santé.

Le froid, lui, n’aggrave pas le mal de gorge. Une boisson fraîche agit comme une petite anesthésie locale, resserre les vaisseaux et diminue le gonflement. Beaucoup de patients avalent plus facilement de l’eau fraîche que tiède quand la douleur est vive, à condition d’éviter les extrêmes glacés.

Mal de gorge : quand choisir une boisson chaude, tiède ou fraîche

Quand la gorge pique sans brûler, une boisson tiède reste souvent la plus agréable. « Pour optimiser cet effet, privilégiez les tisanes à la camomille, le bouillon léger ou l’eau tiède additionnée de citron et de miel, ce dernier offrant un effet antibactérien naturel », conseille le Dr Gérald Kierzek. Ces boissons enveloppent la muqueuse sans la brusquer.

En cas de douleur vive, le frais peut mieux soulager qu’une tisane. « Les boissons fraîches, voire les sorbets et yaourts glacés, ont un effet anesthésiant et dégonflant sur les muqueuses enflammées », explique le Dr Gérald Kierzek. « La fraîcheur apaise les fibres et les terminaisons nerveuses responsables de la douleur », complète Cameron Wick. « Évitez le trop glacé pour ne pas choquer la gorge », ajoute le médecin urgentiste.

Hydratation et remèdes liquides : la vraie clé contre le mal de gorge

Quelle que soit la température choisie, la priorité reste l’hydratation. Le Dr Gérald Kierzek recommande de boire entre « 1,5 et 2 litres par jour en petites gorgées fréquentes ». Cela maintient les muqueuses humides et aide le système immunitaire. L’ORL Cameron Wick le résume simplement : « Plus vous êtes déshydraté, plus votre gorge sera irritée. »

Certains liquides ne se boivent pas vraiment mais soulagent aussi. Les gargarismes d’eau salée tiède sont un classique efficace : « Une partie de l’eau contenue dans les cellules de la gorge quitte les tissus et se mélange à la solution saline, ce qui réduit l’inflammation », détaille Benjamin C. Tweel. Ce geste « contribue aussi à éliminer les débris et les particules virales ». Une cuillère de miel dans une boisson tiède forme, elle, un film protecteur apaisant.