Facture d'électricité qui explose : ce geste stoppé avant le sèche-linge a tout changé cet hiver

Chaque hiver, sa facture d'électricité explosait sans qu'elle comprenne pourquoi son sèche-linge pesait aussi lourd. Jusqu'au jour où un réglage oublié a tout bouleversé.

Chaque hiver, le même stress revient quand arrive la facture d’électricité. Sans changer de chauffage ni d’habitudes de lumière, la somme grimpe et le suspect se cache dans la buanderie. Le sèche-linge tourne plusieurs fois par semaine dès que l’humidité s’installe, beaucoup pensent que c’est inévitable, presque « normal » pendant la mauvaise saison.

C’est ce qui est arrivé à une consommatrice qui a décidé de regarder de près sa façon de faire le linge. Sans changer de modèle ni de fournisseur, elle a repéré un réflexe mécanique juste avant d’appuyer sur Start. Ce n’était pas le choix du programme, mais un réglage oublié sur la machine à laver. Le vrai levier d’économies se cachait là.

Pourquoi mon sèche-linge faisait flamber ma facture d’électricité

Les chiffres de consommation ont fini de la convaincre. Des données relayées par l’ADEME indiquent qu’un sèche-linge peut représenter jusqu’à environ 15 % de la consommation électrique annuelle d’un foyer. On parle en moyenne de 300 à 350 kWh par an, soit près de 59 € avec un kilowattheure à 0,20 €. En usage intensif, certains modèles montent entre 366 et 549 kWh pour environ 180 cycles, soit 70 à 110 €.

Pris isolément, un programme semble anodin, pourtant un cycle peut mobiliser jusqu’à 4,5 kWh, presque 1 € à lui seul. Si l’on surcharge le tambour, le temps de séchage augmente d’environ 30 %, faisant passer un cycle d’environ 0,90 € à plus d’1,10 € et ajoutant près de 40 € sur la facture d’électricité.

Le geste arrêté juste avant de lancer le sèche-linge

Son réflexe toxique était tout simple : elle laissait l’essorage de la machine à laver sur 800 ou 1000 tours par minute, par habitude. Le linge sortait lourd et elle le transférait directement dans le sèche-linge. Les sondes d’humidité prolongeaient alors les programmes de longues dizaines de minutes. En arrêtant ce réglage trop doux, elle a enfin fait travailler la bonne machine au bon moment.

Elle a simplement poussé l’essorage à 1200, voire 1400 tours par minute pour tout le linge qui le supporte. Des spécialistes de l’énergie estiment qu’un essorage plus fort peut réduire la durée du séchage de 20 à 30 minutes par tournée, parfois presque diviser le temps de cycle par deux. Moins il reste d’eau dans les fibres, plus le cycle est court, moins il consomme de kilowattheures.

La routine express avant d’appuyer sur Start

Pour conserver ces gains, elle a gardé une checklist avant chaque séchage :

régler l’ essorage de la machine à 1200 tours par minute minimum, sauf textiles délicats ;

de la machine à 1200 tours par minute minimum, sauf textiles délicats ; trier le linge par type et épaisseur, secouer chaque pièce en sortie de machine et ne remplir le tambour du sèche-linge qu’aux deux tiers ;

qu’aux deux tiers ; vider le filtre à peluches après chaque cycle et nettoyer le condenseur régulièrement ;

ajouter des balles de séchage et lancer le programme en heures creuses quand c’est possible.

Depuis qu’elle suit cette routine, les cycles sont plus courts et la facture d’électricité a cessé de s’envoler.