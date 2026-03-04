Romarin : la hauteur à ne jamais couper en dessous, cette limite que les pépiniéristes refusent de transgresser

En France, de nombreux jardiniers affaiblissent leur romarin en le taillant quelques centimètres trop bas au printemps. Quelle hauteur exacte les pépiniéristes s’interdisent-ils de dépasser pour garder un buisson dense et bien vert ?

Un romarin rasé trop court, des tiges brunes qui ne repartent pas, un buisson qui se dégarnit à vue d’œil… Beaucoup de jardiniers vivent cette mauvaise surprise après une taille un peu trop enthousiaste. L’arbuste semble solide, pourtant quelques centimètres en moins suffisent à le fatiguer durablement.

Cette plante méditerranéenne offre un feuillage persistant, parfume les plats et attire les abeilles. Pour qu’il reste dense et bien vert, tout se joue dans la façon de le tailler, mais surtout dans la hauteur idéale à respecter. Les professionnels des pépinières appliquent une règle simple qu’ils ne transgressent jamais. Cette fameuse hauteur ne se discute pas.

Romarin : la règle du tiers pour ne pas le tailler trop bas

Le romarin ne repousse que sur le bois vert, là où les tiges sont encore souples et feuillues. Dès que l’on descend dans le bois brun et dur, appelé vieux bois, les yeux de croissance se font rares. Une coupe trop basse dans cette zone lignifiée laisse souvent des branches nues, qui restent sèches pendant des années.

Les horticulteurs le savent bien. Aux Serres Valentin, Lionel Valentin rappelle leur exigence de production en déclarant : « On part encore de la graine », explique Lionel Valentin, cité par Le Progrès. La même rigueur vaut pour la taille : les pépiniéristes gardent toujours au moins les deux tiers de la plante intacts. Autrement dit, la règle du tiers s’applique : on ne coupe jamais plus d’un tiers de la hauteur totale en une seule fois.

Hauteur idéale : jeunes, adultes ou romarins anciens

Sur un jeune pied, la taille reste très douce. On se contente de raccourcir les pousses tendres de 5 à 10 cm pour l’aider à se ramifier. Pour un romarin adulte bien installé, la coupe monte à 10 à 15 cm sur les extrémités, en restant toujours dans la partie verte. Un buisson entretenu chaque année garde alors une belle silhouette entre 80 cm et 1 m de haut :

Jeune romarin : retirer 5 à 10 cm sur les extrémités vertes.

Romarin adulte : enlever 10 à 15 cm maximum, sans dépasser un tiers de la plante.

Vieux sujet : petites coupes uniquement sur les tiges encore vertes.

Quand le romarin est très ancien et déjà très ligneux, mieux vaut accepter son aspect un peu tortueux plutôt que de le rabattre sévèrement. On se limite à quelques centimètres sur les rameaux feuillus, en évitant absolument de pénétrer dans le cœur brun. Une habitude simple à garder en tête : ne jamais tailler dans le vieux bois, mais travailler chaque année pour ne pas laisser l’arbuste dépasser largement le mètre.

Le bon moment pour tailler à la bonne hauteur en France

La période la plus sûre pour appliquer cette hauteur de taille se situe au début du printemps, entre mars et avril, une fois les dernières gelées passées. Le romarin redémarre sa croissance, cicatrise vite et émet de nouvelles pousses là où le sécateur est passé. Dans les régions froides, on patiente parfois jusqu’en avril, tandis que les climats doux permettent d’intervenir dès la fin février.

Après la floraison de printemps, une petite taille d’été peut rafraîchir la forme, en supprimant seulement quelques centimètres de tiges défleuries. On utilise toujours un sécateur propre et bien affûté, désinfecté avant usage. Les branches coupées, elles, trouvent facilement une seconde vie en cuisine, en petits bouquets parfumés ou en boutures pour multiplier le romarin dans le jardin.