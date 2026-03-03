Terrasse en bazar ? Ce coffre de rangement géant chez Castorama met enfin de l'ordre à un prix qui surprend avant l'été

Entre coussins trempés et jouets éparpillés, beaucoup de terrasses virent au chaos dès mars. Ce coffre de jardin Castorama promet un grand ménage, mais à quelles conditions ?

Les premiers rayons de soleil reviennent, les coussins ressortent, les jouets aussi… et la terrasse se transforme en champ de bataille. Après un hiver à tout entasser dehors, beaucoup cherchent une solution pour retrouver un coin propre sans pousser les murs ni se lancer dans de gros travaux.

C’est exactement sur ce besoin que Castorama se positionne avec un coffre de jardin géant, pensé pour avaler le désordre en une fois. Un modèle XXL qui vise autant les terrasses familiales que les petits jardins urbains et qui réserve en ce moment une remise très surveillée.

Coffre de jardin Castorama : la fin du bazar sur la terrasse

Dès que les beaux jours arrivent, les extérieurs deviennent souvent un mélange de coussins détrempés, de jouets d’enfants éparpillés et d’outils de jardinage posés à la va-vite. L’espace de détente finit par ressembler à un débarras, ce qui décourage autant les apéros improvisés que les moments de calme au soleil.

Pour y remédier, Castorama met en avant un coffre de rangement extérieur Lifetime 2124 L, à installer le long d’un mur ou au fond de la terrasse. Long d’environ 1,91 m, haut de 1,32 m et profond de 1,08 m, il offre une capacité de 2124 litres, soit l’équivalent de plusieurs coffres classiques. Comme le résume Trucmania, ce coffre n’a rien de classique, c’est un véritable « hangar miniature ».

Coffre Lifetime 2124 L : une vraie pièce de mobilier extérieur

Ce modèle est fabriqué en polyéthylène haute densité à double paroi, renforcé d’acier et protégé contre les UV. Les panneaux résistent aux taches, à la décoloration et aux fissures, tout en restant stables face aux intempéries. Contrairement à un coffre en bois, il ne demande aucun entretien : pas de lasure, pas de peinture annuelle, juste un coup d’éponge de temps en temps.

Le confort d’usage a été particulièrement travaillé. Le couvercle repose sur des charnières à ressort pour une ouverture souple, sans risque de pincement. Un fond intégré garde les affaires au sec même si le sol reste humide. Le coffre est verrouillable avec un cadenas (non fourni) pour limiter les vols, et son poids d’environ 70 kg lui donne une bonne stabilité. Le tout est couvert par une garantie de 5 ans.

Promo Castorama : un coffre géant à prix cassé jusqu’au 17 mars 2026

Côté budget, l’enseigne annonce un prix habituel de 519,90 € pour ce coffre de jardin géant. Il passe actuellement à 439,90 €, soit 80 € d’économie, livraison incluse pour un colis de près de 70 kg. Cette offre est annoncée comme valable jusqu’au 17/03/2026, sous réserve de stocks, un timing qui tombe en plein démarrage de la saison du jardinage.

Concrètement, ce coffre permet de ranger en une seule fois la tondeuse, un ou deux vélos, l’ensemble des coussins de salon de jardin, les jeux d’extérieur et les petits outils qui traînent. De quoi libérer plusieurs mètres carrés sans monter un abri complet ni sacrifier l’esthétique de la terrasse. Avec une promotion datée et un produit aussi volumineux, les ruptures restent possibles dès que les beaux jours s’installent vraiment.