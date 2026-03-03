Ce salon de jardin Lidl stylé et pas cher fait des jaloux sur les balcons : il risque de disparaître très vite

À l’heure où chacun cherche un coin extérieur stylé sans se ruiner, Lidl mise sur un salon de jardin bohème qui fait déjà parler de lui. Suffira-t-il à transformer votre balcon en spot le plus envié de l’immeuble ?

Quand les soirées se réchauffent, on rêve de remplacer la vieille chaise pliante par un vrai coin détente sans exploser son budget. Beaucoup se tournent vers un salon de jardin Lidl, coincés entre meubles en plastique peu glam et ensembles design hors de prix.

L’enseigne a dégainé un ensemble bohème tressé qui fait mouche sur les balcons et petites terrasses : un salon beige façon rotin à prix encore doux. Affiché à 129,00 €, ce modèle promet le look magazine des grandes marques, mais sans l’addition qui pique.

Un salon de jardin Lidl bohème pour les petits extérieurs

Le cadre joue l’esprit vacances grâce à son tressage beige qui imite le rotin ou l’osier, très dans la tendance « slow life ». L’ensemble se compose de deux fauteuils enveloppants et d’une table basse ronde : 74 x 67 x 53,5 cm pour chaque siège, diamètre 41 cm et hauteur 50 cm pour la table.

Pensé pour optimiser chaque centimètre, ce salon de jardin Lidl bohème trouve sa place sur un balcon de ville comme sur une loggia ou une mini terrasse en bois. Il reste assez compact pour circuler autour, tout en offrant une vraie assise. La livraison à domicile et le retour gratuit sous 30 jours rendent l’essai peu risqué.

Style bohème, prix doux : un bon plan qui attire les regards

Face aux salons d’extérieur vendus bien plus cher en boutiques spécialisées, ce modèle beige joue dans la cour des grands. Sa teinte neutre s’accorde avec un sol en bois, un carrelage gris ou du béton brut ; quelques coussins, un plaid léger et deux lanternes suffisent pour créer un coin qui fait clairement envie.

Lidl propose aussi un salon noir Livarno Home à 89,99 €, composé d’une table, de deux chaises et d’un banc en acier thermolaqué, avec plateau en verre noir et assises en textilène résistant aux UV et aux intempéries. Sur le site, la note moyenne atteint 4,8/5, avec des commentaires comme : « c’est le salon de jardin le moins cher qu’on ait trouvé et la qualité est très bonne. », ou encore : « très bon rapport qualité-prix, forme agréable. Assemblage assez difficile, mieux prévoir deux personnes et une paire de serre-joints… », cités par Biba Magazine.

Bohème ou noir : comment choisir votre salon de jardin Lidl

Le modèle noir convient à celles et ceux qui reçoivent souvent : il offre quatre vraies places assises, une table de 85 x 37 x 51 cm, un banc de 112 cm de large et reste assez léger, environ 25 kg, pour être déplacé facilement. Chaque chaise supporte 110 kg, le banc 2 x 110 kg et la table 50 kg.

Le salon bohème vise plutôt le duo ou la petite famille qui cherche un coin cocon pour lire ou prendre un café dehors, sans saturer son balcon. Avant de commander, mieux vaut mesurer la largeur disponible, vérifier qu’on garde au moins 60 cm de passage, puis garder en tête que ces collections Lidl partent souvent vite.