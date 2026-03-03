Liste de courses anti-gaspillage : ce modèle à imprimer peut vous éviter de jeter 400 € par an

Entre 400 et 500 € de nourriture finissent à la poubelle chaque année dans un foyer français. Et si une simple liste de courses anti-gaspillage suffisait à inverser la tendance ?

Scénario connu : vous rentrez du supermarché, les sacs pleins, et vous découvrez en rangeant qu’il restait déjà deux pots de yaourt, une salade qui fatigue et un paquet de lentilles oublié au fond du placard. Quelques jours plus tard, une partie finit à la poubelle, avec la désagréable impression de jeter votre argent.

En France, on jette chaque année environ 10 millions de tonnes de nourriture. Pour un foyer, cela représente en moyenne 30 kg par personne, dont 7 kg de produits encore emballés, et entre 400 à 500 € de budget qui partent au compost ou à la benne. Ce gâchis commence souvent au moment où l’on remplit le chariot. La solution tient en une simple feuille bien pensée.

Pourquoi la liste de courses anti-gaspillage change vraiment tout

Sans liste de courses anti-gaspillage, on achète au feeling : un yaourt en promo, des biscuits « au cas où », un troisième paquet de riz par oubli. Les courses faites le ventre vide, sans regarder le frigo, finissent en surstock. À la clé, 35 à 45 € gaspillés chaque mois et un frigo rempli d’aliments qui n’auront jamais de place dans un vrai repas.

Une liste anti-gaspi efficace commence avant de sortir de chez soi. Dix minutes suffisent pour faire l’inventaire du frigo, du congélateur et des placards, repérer ce qui doit être mangé en priorité et ce qui permet déjà de composer des repas. Quand chaque zone de la cuisine a sa logique, cette étape devient presque automatique.

La méthode simple en 5 étapes pour préparer ses courses sans gaspiller

Vient ensuite la planification. On part de ce que l’on a déjà pour prévoir quelques menus de la semaine : omelette aux restes de légumes, curry pour finir les carottes, gratin avec le fromage entamé. Puis on calcule les quantités manquantes. Repères simples : 150 g de protéines par adulte, 200 g de légumes et 80 g de féculents secs par personne et par repas.

On transforme alors ces besoins en liste, organisée par rayons : fruits et légumes, frais, épicerie, surgelés. Pour chaque ligne, on note le produit, la quantité et une priorité, par exemple « indispensable » ou « optionnel ». Les produits de saison et les promotions seulement utiles sur le long terme passent en premier, les achats plaisir restent dans la colonne que l’on peut sacrifier en caisse.

Modèle de liste anti-gaspillage à télécharger et astuces d’utilisation

Un bon modèle de liste à télécharger en PDF tient sur une page et suit cette logique. On peut l’imprimer, le glisser dans un protège-document ou le coller sur le frigo. Il comporte généralement :

une zone « inventaire » pour noter ce qu’il reste et les dates qui approchent ;

un encadré « menus de la semaine » pour prévoir quelques repas phares ;

la liste de courses anti-gaspillage classée par rayons avec les quantités ;

une colonne « optionnel » réservée aux achats plaisir ou différables.

Chaque membre du foyer peut cocher au crayon ce qui a été acheté, ce qui transforme les courses en vraie mission collective.

Pour aller plus loin, une version Excel ou une application de liste partagée permet de suivre le budget, ce qui est jeté et d’ajuster les quantités au fil des semaines.