Soupe maison : ces contenants et ce geste pour la congeler en portions, adieu gaspillage et soirs de galère

Entre restes de marmite et frigo saturé, la soupe maison finit trop souvent à la poubelle. Comment la congélation en portions peut changer vos soirs de semaine ?

Une marmite de soupe aux légumes, un dimanche après-midi, et l’éternel reste qui finit par changer d’odeur au fond du frigo. Entre le regret du gaspillage et la flemme de recuisiner le mercredi soir, la soupe maison devient souvent victime de la poubelle plutôt que de la cuillère.

Congeler la soupe maison en portions individuelles transforme ces restes en repas prêts à l’emploi, pour moins de 0,50 € la portion. En France, un foyer jette en moyenne 29 kg de nourriture par an ; portionner et congeler sa soupe fait baisser ce chiffre sans effort. Tout se joue en quelques gestes.

Pourquoi congeler sa soupe maison en portions plutôt qu’en bloc ?

Congeler un grand saladier en une seule masse oblige à tout décongeler, même si l’on n’a envie que d’un bol. Avec des portions de 300 à 350 ml pour une entrée ou 500 à 600 ml pour un plat, on sort exactement ce qu’il faut. Les petites portions gèlent et décongèlent deux à trois fois plus vite qu’un bloc de deux litres, un vrai atout quand on rentre tard.

Côté budget, cuisiner une grande quantité de légumes de saison puis congeler revient souvent à moins de 50 centimes la portion. Cette technique colle bien au batch cooking : en deux heures le week-end, on prépare plusieurs soupes, on les portionne et on alimente le congélateur pour la semaine sans gaspillage.

Quels contenants choisir pour congeler la soupe en portions ?

Les boîtes de congélation en plastique alimentaire restent les plus polyvalentes. Prévoir des formats de 300 à 350 ml pour une personne et de 600 à 700 ml pour deux ; ces boîtes hermétiques s’empilent facilement. Les bocaux ou boîtes en verre fonctionnent aussi, à condition de choisir un col large et de ne jamais les remplir au-delà des trois quarts, en laissant 2 à 3 cm libres pour la dilatation.

Les sachets de congélation zippés font gagner jusqu’à 30 à 40 % de place : on les remplit au deux tiers, en les maintenant ouverts dans un verre haut, on chasse l’air puis on les fait geler à plat avant de les ranger debout. Pour les mini-portions, les moules à glaçons en silicone (50 à 100 ml par alvéole) permettent de créer des cubes de soupe ou de bouillon à ajouter directement en cuisson.

Méthode simple pour congeler, conserver et réchauffer sa soupe

Avant de congeler, mieux vaut retirer pâtes, riz et gros morceaux de pommes de terre, qui deviennent pâteux, et ajouter la crème seulement au réchauffage pour éviter qu’elle ne tranche. La soupe refroidit ensuite rapidement : casserole posée dans un évier d’eau froide avec des glaçons, en remuant jusqu’à passer sous 20 °C, sans dépasser deux heures à température ambiante. On verse dans les contenants en laissant 2 à 3 cm en haut, on ferme bien, on étiquette (nom, date, nombre de portions) et on stocke à -18 °C. Une soupe maison se garde alors 3 à 4 mois, un bouillon clair jusqu’à 6 mois, contre 2 à 3 jours seulement au réfrigérateur.

Pour décongeler, la voie douce consiste à laisser une portion au frais 8 à 12 heures. En mode express, un sachet passe au bain-marie une vingtaine de minutes, ou directement en casserole à feu doux. Au micro-ondes, on chauffe une portion de 350 ml à 600 ou 700 watts par tranches de deux minutes, en mélangeant à chaque pause. Un coup de mixeur plongeant lisse un velouté un peu séparé, puis on rectifie assaisonnement et on ajoute crème ou lait de coco. Comme le rappelle la diététicienne Stéphanie Ballot, « Gardez en tête que la congélation modifie la texture des tomates : elles deviennent plus molles et légèrement aqueuses. C’est pourquoi elles conviennent mieux à des recettes où elles seront cuites et intégrées, plutôt qu’à une consommation crue », prévient Stéphanie Ballot, interrogée par Santé Magazine. Son conseil vaut aussi pour les légumes de nos soupes. « Alors, lancez-vous et savourez vos tomates maison à chaque saison ! », ajoute Stéphanie Ballot.