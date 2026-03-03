Si vous avez un balcon, ne ratez pas cette nouvelle collection Monoprix qui le transforme en coin vacances sans travaux

Printemps arrive et votre balcon ressemble encore à un mini parking en hauteur. Monoprix balcon promet de le réveiller en coin de vacances sans travaux ni gros budget.

Les premiers rayons de mars traversent les vitres, mais sur le balcon, le décor reste souvent gris : dalle en béton, garde-corps brut, deux chaises fatiguées. En ville, beaucoup rêvent pourtant de petit-déjeuner dehors ou d’un coin lecture au soleil, même sans jardin.

C’est là que les collections maison de Monoprix balcon prennent tout leur sens. L’enseigne urbaine a imaginé des gammes capables de transformer quelques mètres carrés en maison de vacances miniature, sans travaux lourds. Le balcon ne va plus passer inaperçu.

Monoprix balcon : quand Jardin en ville efface le béton

Première étape pour casser l’effet parking : habiller le sol. Un caillebotis en bois posé sur le béton, complété par un tapis d’extérieur, change aussitôt la sensation. Caillebotis, tapis en fibres recyclées et petites tables d’appoint restent faciles à déplacer quand il faut étendre le linge ou ranger les plantes, et la collection Jardin en ville adopte justement ce parti pris durable.

Une fois cette base posée, le balcon commence à ressembler à une vraie pièce de vie. Pour un kit extérieur Monoprix facile à adopter :

table bistrot en métal laqué, ronde et compacte ;

deux chaises pliantes façon terrasse parisienne ;

jardinière cavalière fixée au garde-corps ;

tapis d’extérieur pour délimiter le coin repas.

Couleurs, bistrot et textiles : le salon à ciel ouvert signé Monoprix

Le style se joue ensuite dans les couleurs. Monoprix décline assises et tables en métal laqué dans des teintes solaires : jaune mimosa, vert sauge, terracotta. Ce trio réchauffe immédiatement un balcon étroit et lui donne un air de terrasse de café. Chaque centimètre sert alors pour un café, un déjeuner rapide ou un coup de fil au calme.

Pour le confort, la ligne Monoprix Maison s’appuie sur l’univers bohème d’Été indien : coussins aux imprimés floraux, plaids légers, tapis en coton qui passent du salon au balcon. En reprenant les mêmes tons à l’intérieur et dehors, la frontière visuelle disparaît. On a l’impression que la pièce à vivre se prolonge directement sur la rambarde.

Verdure, lumière et vaisselle estivale : le balcon Monoprix en mode vacances

Reste à inviter la nature. Jardinières cavalières, pots suspendus et petites étagères de la ligne extérieure transforment un garde-corps en mur végétal. Jasmin étoilé, lierre ou herbes aromatiques créent un écran doux contre le vis-à-vis. Avec des cache-pots en terre cuite, en céramique émaillée ou en vannerie, le balcon gagne une allure de petit jardin méditerranéen.

Quand la nuit tombe, l’ambiance continue avec une guirlande lumineuse solaire suspendue au-dessus de la table, quelques lanternes en métal ajouré et des photophores en verre coloré posés entre les pots. La capsule Monoprix x Honoré Décoration, inspirée de la Costa Brava et annoncée pour le 25 mars 2025 en ligne et dans une sélection de magasins, propose une vaisselle orange et bleu portant les mentions « Hasta luego » ou « Soleil », qui donne au moindre apéro de balcon un parfum de vacances lointaines.