Ne jetez plus vos écorces d’agrumes : ce triple usage malin change tout au jardin, dans la maison et en cuisine

Entre l’hiver et le printemps, mes écorces d’agrumes ont cessé de filer à la poubelle pour devenir de vraies alliées au jardin, à la maison et en cuisine. Comment ces peaux anodines se sont transformées en trois atouts zéro déchet inattendus ?

Fin d’hiver, les agrumes s’enchaînent au petit-déjeuner et, souvent, les peaux finissent au fond de la poubelle. Pourtant, ces épluchures colorées cachent autre chose qu’une simple enveloppe. Elles peuvent protéger le jardin, remplacer plusieurs produits ménagers et même devenir de véritables gourmandises.

Entre novembre et mars, un foyer consomme des dizaines de kilos d’oranges, citrons ou clémentines : autant de peaux épaisses gorgées d’huiles essentielles. Riches en limonène et en linalool, les écorces d’agrumes sont à la fois dégraissantes, parfumées et utiles au potager. De quoi changer la façon de les regarder.

Que faire avec les écorces d’agrumes au jardin : un répulsif naturel

En février, quand perce-neige et tulipes sortent de terre, bien des massifs se retrouvent transformés en litière par les chats du quartier. Leur déjections posent un risque de toxoplasmose, en particulier pour les femmes enceintes et les jeunes enfants. Avec son odorat très développé, le chat supporte mal les parfums d’agrumes, perçus comme un signal de danger.

Les peaux d’orange, de citron ou de pamplemousse concentrent des huiles qui créent cette barrière olfactive. Après avoir retiré la terre souillée, on coupe les écorces en morceaux et on les éparpille près des bulbes, semis ou jeunes plants. Pour les rebords, un spray se prépare en faisant bouillir des zestes avant de filtrer et de vaporiser sur la terre, en répétant le geste tous les deux ou trois jours et après la pluie.

Que faire avec les écorces d’agrumes dans la maison : un nettoyant anti-gaspi

Dans la cuisine, la poubelle reçoit souvent l’ingrédient principal d’un produit ménager efficace, gratuit et 100 % naturel. L’écorce n’est pas qu’une peau protectrice : elle est gorgée d’huiles essentielles. En pressant un zeste entre les doigts, un liquide parfumé jaillit. Le limonène, composé majeur de ces huiles, a un pouvoir solvant et agit comme un puissant dégraissant naturel sur graisses et résidus huileux.

Pour en faire un produit ménager, il suffit de remplir un bocal en verre de 1 à 1,5 litre avec les écorces coupées. Sur deux à trois semaines, oranges, citrons ou pomelos l’emplissent. Quand il est plein, on verse du vinaigre blanc jusqu’à recouvrir les peaux, on ferme puis on laisse macérer quinze jours dans un placard. Le vinaigre extrait les huiles essentielles, atténue son odeur piquante et fournit un liquide dégraissant et désinfectant pour l’entretien courant.

Que faire avec les écorces d’agrumes en cuisine : confiseries et sirop

Côté gourmandise, les écorces confites faites maison valorisent les peaux épaisses des agrumes bio. On les épluche en larges lanières en gardant toute l’épaisseur, y compris la partie blanche, car le blanchiment supprimera l’amertume et donnera du moelleux. Les écorces sont mises dans une casserole, recouvertes d’eau froide, portées à ébullition puis égouttées, et cette opération est répétée encore deux fois pour réaliser trois blanchiments.

Pour la suite, les écorces sont remises en casserole avec leur poids en sucre et en eau, la gousse de vanille fendue et un bâton de cannelle. Le sirop est porté à ébullition puis laissé à refroidir, étape répétée plusieurs fois jusqu’à ce que les écorces deviennent translucides. Égouttées puis refroidies sur une grille, elles se conservent au frais, tandis que le sirop attend au réfrigérateur dans une bouteille bien fermée.