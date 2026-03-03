Voici le rangement garage à moins de 7 € chez GiFi qui met enfin fin au chaos sur votre établi avant les beaux jours

Cartons qui s'empilent, vis introuvables, établi saturé : votre garage a dérapé en débarras. Ce petit rangement garage Gifi à moins de 7 € pourrait bien tout changer, si vous l'utilisez avec méthode.

À l’approche des beaux jours, la porte du garage révèle souvent un chaos : établi couvert d’outils, cartons instables, vis éparpillées. On y perd du temps et l’envie de bricoler. Un petit rangement garage Gifi à moins de 7 € peut pourtant tout relancer.

Ce constat, Pauline Levasseur, spécialiste du rangement, le fait tous les jours. « Dans les garages que je dois désencombrer s’entassent souvent les affaires de bébé, du « petit dernier » âgé de douze ans, des cartons encore fermés datant du déménagement d’il y a trois ans, des choses cassées en attente de réparation, des conserves oubliées et périmées, des meubles démontés dont on a oublié la notice, de vieilles planches gardées « au cas où », des affaires de jardin exilées, des outils en vrac, et tout ce dont on se sert occasionnellement, comme la tente ou les affaires de sport… Le garage n’est pas un débarras ! S’il l’est devenu, il est temps d’agir, ne serait-ce qu’eu égard au prix du mètre carré. Ce n’est pas sorcier : c’est beaucoup de bon sens et un peu d’huile de coude ! », explique Pauline Levasseur dans un reportage pour Houzz.

Ce rangement garage Gifi à moins de 7 € pour dompter la visserie

Vendue environ 6,80 € chez Gifi, cette boîte de rangement bricolage modulable en plastique gris aligne quatre casiers amovibles. Compacte, elle mesure 28 cm de long, 17 cm de large et 16 cm de haut, en polypropylène solide, adapté aux chocs et à la poussière du garage.

Son système d’accroche murale libère immédiatement l’établi : vis, chevilles, écrous ou petits connecteurs électriques sortent des boîtes en vrac pour rejoindre un casier dédié. La même gamme existe en 2, 4, 9 ou 12 casiers, ce qui permet de couvrir tout un pan de mur si besoin.

Avant la boîte Gifi : trier et organiser vraiment son garage

Avant tout achat, les pros rappellent qu’il faut d’abord vider. « La peur du manque, ce que j’appelle le ‘Au cas où’, est notre pire ennemi », explique Mylène Guilhot, home organiser, à France Bleu. Elle conseille de « se déculpabiliser », de travailler par séances de 15 à 30 minutes et de ne garder que l’utile.

Une fois le tri fait, un plan rapide aide à reprendre la main. On place la voiture, on réserve environ 80 cm côté conducteur et 70 cm au fond pour circuler, puis on crée des zones : bricolage près d’un mur libre, jardin, sport, stockage au fond, en exploitant murs et hauteur avec étagères et crochets.

Installer la boîte Gifi et garder un garage ordonné dans le temps

Fixée entre la taille et les yeux, au dessus de l’établi, la boîte accueille quatre familles distinctes : par exemple vis, chevilles, écrous-rondelles et petits accessoires électriques, avec une étiquette sur chaque casier. Les compartiments s’emportent près du chantier puis se remettent en place. Dix minutes de rangement hebdomadaire et la règle « un qui rentre, un qui sort » suffisent à garder un garage fluide.