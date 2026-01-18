Coussins-fleuris

Matériels Décor peint sur tissu

Matériel

Décor peint sur tissu- du tissu de coton- du ruban adhésif crêpe- 1 assiette- de la peinture pour tissu, coloris : rose, jaune et bleu- 1 pinceau- 1 petit rouleau à peindre- 1 feutre indélébile- 1 feuille d'acétate- 1 cutter- de la colle repositionnable en aérosol

Les housses de coussinDu tissu aux mesures suivantes :- 1 triple coussin : 1 morceau de 147 x 92 cm- 1 coussin carré : 2 morceaux de 45 x 45 cm- 1 coussin : 2 morceaux de 52 x 62 cm- 1 coussin : 2 morceaux de 52 x 47 cm- du fil- 1 machine à coudre- des coussins de base

1/ Découpez les rectangles de tissu. Fixez-les à plat sur une table avec du ruban adhésif crêpe. Dans une assiette, versez de la couleur pour tissu rose avec un peu d'eau, puis mélangez au pinceau. Imbibez ensuite un petit rouleau de mousse et peignez toute une rayure.

2/ Lorsque la rayure est terminée, sans rincer, ajoutez du jaune dans votre assiette avec du rose. Ne mélangez pas. Ajoutez de l'eau et Imbibez tel quel le rouleau. Peignez ainsi une autre bande entière de tissu, vous obtenez un autre effet de peinture. De la même façon finissez les rayures au rouleau et à la couleur bleue ; moins la peinture sera diluée, plus la couleur sera opaque.Laissez bien sécher puis repassez sur l'envers pour fixer la couleur.

3/ Réalisez un pochoir avec un motif de fleur dont vous ferez les contours au feutre indélébile sur une feuille d'acétate que vous découperez au cutter. Vaporisez au dos du pochoir de la colle en aérosol. Placez votre pochoir sur une des bandes rose et mettez en couleur au bleu avec le petit rouleau, sans diluer la couleur. Recommencez selon vos envies pour imprimer le tissu. Laissez sécher.

Le triple coussin 4/ Pliez votre tissu peint et sec en deux, endroit sur endroit et cousez sur toute la longueur. Placez la couture ensuite au milieu du dos puis cousez à nouveau un petit côté pour fermer la housse à une extrémité. Retournez. Faites une seconde couture à 1 cm du bord sur ce même côté pour obtenir une petite bande plate.Insérez un coussin.

5/ Pliez le tissu en deux et cousez pour enfermer le premier coussin fleuri, à 1 cm du bord du pli. Remplissez à nouveau d'un deuxième coussin, pliez et cousez à 1 cm du pli. Remplissez le troisième coussin, faites un rentré d'un bon centimètre et cousez à 1 cm pour fermer.

Les coussins simples 6/ Lorsque l'imprimé est réalisé, posez endroit sur endroit les deux morceaux de tissu et cousez au bord sur 3 côtés. Retournez la housse réalisée. Insérez le coussin puis fermez avec une couture au bord et sur les 4 côtés.7/ Faites une seconde surpiqûre à la machine à 1 cm ou 2 pour serrer le coussin dans la housse et obtenir un volant tout autour. Avant de coudre les deux pans, vous pouvez mettre un passepoil. Dans ce cas, mesurez bien le contour de la housse pour avoir la bonne longueur de passepoil.