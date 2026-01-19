Des boîtes à vivre

Matériels ruban adhésif crêpe

Matériel - boîtes métalliques- ruban adhésif crêpe- apprêt pour métal- pinceau plat et pinceau fin- peinture acrylique, divers coloris- vernis-marin 1/Lavez les boîtes métalliques à l'alcool à brûler pour les dégraisser. 2/ Posez sur les contours du couvercle du ruban adhésif crêpe.

3/ Peignez l'intérieur de ce cadre avec de l'apprêt pour métal en utilisant un pinceau plat. 4/ Otez le ruban adhésif et laissez sécher. 5/ Reportez les motifs au feutre indélébile.

6/ Remplissez les motifs à la peinture acrylique au moyen d'un pinceau fin. Laissez sécher. Protégez au vernis marin.

Agrémentez à l'envie les contours des boîtes avec des petits sujets s'inspirant des motifs.