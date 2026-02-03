AUTOMNE-HIVER 08 / FEMME / NEW-YORK / DÉFILÉ TEMPERLEY LONDON

Pour sa nouvelle collection, Alice Temperley s'est inspirée de Paris des années 1900 et des ballets russes de Diaghilev. Un mélange d'art nouveau et de ë Russes Blancs û de cette époque qui se traduit par des minis robes, des jabots et un bibi sur la tête. Les bottines vernies sont lacées très haut sur la cheville. Des motifs art déco en couleur sont présents sur une robe et une cape. Empiècement de dentelle, volants et broderies de passementerie sur des robes écrues rappellent à nouveau les années 1900. Musique défilé.