AUTOMNE-HIVER 08 / FEMME / NEW-YORK / DÉFILÉ MCQ

Inspirée de Mai 68 et de la Rive Gauche Parisienne, la seconde ligne de vêtements et accessoires hommes et femmes McQ de Mc Queen, est présentée en avant première au Milk Studio à New York. La tendance militaire est retraduite par le créateur avec talent. La maille est très présente avec des incrustations de tissus kaki ou le pantalon taille haute à brettelles de même couleur pour elle. La chemise ë trompe l’Åil û attachée au cardigan en maille et large parka en velours portée sur une combinaison de travail en toile et cuir, toujours d’inspiration militaire, pour lui.

