AUTOMNE-HIVER 08 / FEMME / NEW-YORK / DÉFILÉ DEREK LAM

Le créateur Derek Lam a trouvé son inspiration dans l'art moderne pour sa collection hivernale 2007- 2008. Des tenues graphiques et fluides aux asymétries parfaitement calculées. On admire les robes marine à boutons noirs. Les pulls sont travaillés par des effets de tricotage ou d'incrustation. Manteaux et robes sont réalisés en Prince de Galles. Les robes du soir sont courtes ou longues, souvent drapées sur une épaule et dans des matières légères et souples. Musique défilé