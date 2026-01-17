"Sac'atoodété"

Matériels nappe cirée à fleur

scoubidous

oeillets métal

bouton (pour le coeur de la fleur)

bouton pression

Matériel

- nappe cirée à fleur- scoubidous- oeillets métal- bouton (pour le coeur de la fleur)- bouton pression

1/ Confectionnez un petit sac avec la nappe cirée.

2/ Montez un scoubidou à 4 fils en intercalant des perles. Faites-le assez long pour en faire une anse.

3/ Découpez une fleur, piquez-la d'un bouton que vous fixez au milieu de votre sac d'été. Pour le fermer, posez une pression derrière la fleur.

4/ Faites des trous en haut du sac pour y placer des oeillets afin d'y passer le scoubidou.

Variante : l'anse peut se réaliser en raphia de plusieurs couleurs.Pour tout ce qui est couture voir avec maman